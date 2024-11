Ester Expósito frenó en seco a los que la atacan por supuestos procedimientos estéticos: “Hago lo que quiero”

Éster Expósito es una actriz española, reconocida principalmente por su papel de Carla en la serie de Netflix Élite. Hasta el día de hoy, la joven de 24 años ha ganado reconocimiento tanto por su talento actoral como por su presencia en redes sociales, pues en los años que lleva activa en el medio ha sumado más de 25 millones de seguidores en plataformas como Instagram y Tiktok.

Desde su debut, ha participado en diversas producciones, consolidándose como una de las jóvenes promesas del cine y la televisión en España, pues luego de haber protagonizado la serie que la llevó a la fama, logró hacer parte importante del elenco de grandes proyectos cinematográficos como Vis a Vis, Perdidos en la noche, Cuando los ángeles duermen y El llanto.

Ester Expósito, la actriz española de 'Élite', respondió a los que la critican. | Foto: cuenta de instagram @ester_exposito

Esto ha permitido que cada día su nombre sea identificado por más personas y a través de las redes sociales se comente acerca de sus decisiones personales, nuevos proyectos laborales, vida privada y cambios físicos, situación que llegó al límite luego de que la artista fuera criticada por la apariencia de su rastro en el paso de los últimos meses.

Por esto, en medio de la entrega de galardones New Generation en los Bazaar Women of the Year 2024, la actriz española decidió romper el silencio y responderle a las personas que se han encargado de afirmar en redes sociales que tiene los pómulos más pronunciados a causa de hacerse varios procedimientos estéticos con el fin de mejorar la apariencia de su rostro.

“Estoy reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres (...) Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien”, dijo frente a los micrófonos y cámaras del evento.

Expresó además, la incomodidad que le genera estar siendo blanco de críticas tras haber dado a conocer su nombre, pues en muchas ocasiones, el tipo de palabras que recibe pueden llegar a generar algunas inseguridades, no solamente en ella misma, sino en el público que la sigue, tiene acceso a este tipo de información y no sabe cómo afrontar la situación.

Ester Expósito saltó a la fama luego de hacer parte del elenco principal de Élite, exitosa serie de Netflix. | Foto: Foto: Instagram @ester_exposito

“Llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como cincuenta cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo”, indicó. Además, afirmó que los cambios de los que se habla en redes sociales están relacionados con el crecimiento normal de una persona y a una breve ganancia de peso que hace que algunas de sus facciones luzcan distintas.

No obstante, se mostró fuerte en aclarar que, si decidiera recurrir a cualquier tipo de tratamiento con el fin de sentirse mejor con ella misma, sería libre de realizarlo sin tener que aceptar las críticas de las personas a través de sus perfiles en las redes sociales.

“Si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está”.

Para finalizar, enfatizó en que este tipo de críticas y comentarios destructivos, en su mayoría, son dirigidos hacia las mujeres, creando en ellas una presión social que terminan afectándolas de manera psicológica.