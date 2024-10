Ester Expósito se refirió a J Balvin y su canción Una locura

De acuerdo con lo que expuso la actriz en la entrevista, a ella no le parece que la canción de J. Balvin sea mala y aseguró que no es la primera vez que han mencionado su nombre sin haberle consultado. Luego hizo referencia al tema del antioqueño, mientras interpretaba de forma entusiasta el fragmento en el que el artista la mencionaba: “Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos como Ester Expósito; me tienes bien loquito”.