Ella es Nini Vélez, la mujer que apareció con Ester Expósito en un video que se hizo viral y desató rumores

¿Quién es Nini Vélez, la joven que apareció bailando con Ester Expósito?

Durante esta nueva aventura, Ester se ha mostrado acompañada de su gran amiga Nini Vélez, una joven estilista que según algunas de sus publicaciones en redes, es la encargada de crear los estilismos y elegir los looks adecuados que usa para cada uno de los eventos a los que debe asistir.

“La mayoría de escenas que me toque hacer espero que sean con hombres o mujeres por los que no sienta nada, de amor digo... Porque me enamoro de todos”, dijo la actriz entre risas sobre las posibles conexiones que se crean detrás de cámaras.