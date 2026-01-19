Estos son los números de la fortuna de Walter Mercado para hoy lunes, 19 de enero: predicciones para los signos

El 2026 comenzó marcado por un ambiente de renovación y expectativas, abriendo paso a nuevas posibilidades para miles de personas. Como es habitual, diversos astrólogos dieron a conocer sus predicciones anuales, las cuales sirven de guía para quienes encuentran en la astrología un apoyo para la vida cotidiana.

Con la llegada del lunes 19 de enero, Betty B. Mercado, sobrina del recordado astrólogo Walter Mercado, reveló los números de la suerte dirigidos a quienes sueñan con obtener el premio mayor de la lotería. Estas predicciones fueron recopiladas por El Nuevo Herald y organizadas de acuerdo con cada signo del zodiaco.

De esta manera, el inicio de la semana se vive bajo una energía diferente, con la esperanza de que el 2026 represente un proceso de renacer y transformación personal para muchos.

Aries

Se impone la necesidad de ordenar ideas y emociones para tomar una decisión clave que marcará el rumbo de su vida. Buscar orientación será fundamental.

Números de suerte: 19, 3, 22.

Tauro

Una persona cercana impulsa un proyecto postergado que recobra fuerza. Llegan beneficios económicos inesperados y se revela un secreto familiar.

Números de suerte: 50, 49, 41.

Géminis

Viajes y contactos con el extranjero se favorecen. Compartir planes con seres queridos abre la puerta a nuevas experiencias y al amor.

Números de suerte: 30, 4, 15.

Cáncer

Crece el interés por lo espiritual y lo oculto. La pasión se intensifica en la pareja, con la recomendación de moderar los impulsos.

Números de suerte: 14, 7, 28.

Leo

El romance se activa con fuerza y llegan nuevas oportunidades afectivas. La cercanía con jóvenes y niños aporta alegría.

Números de suerte: 6, 10, 35.

Virgo

Aumentan la energía y la vitalidad. Es un buen momento para retomar hábitos saludables y cumplir pendientes.

Números de suerte: 46, 28, 19.

Libra

La alegría y la creatividad se destacan. Llegan buenas noticias del exterior, un viaje corto y reconocimiento laboral.

Números de suerte: 31, 27, 3.

Escorpio

Cambios positivos en el hogar y decisiones importantes sobre la vida familiar. Se afrontan los problemas con mayor serenidad.

Números de suerte: 2, 13, 20.

Astrólogo Walter Mercado Foto: Getty Images

Sagitario

La comunicación se potencia y favorece estudios, trabajo y viajes. Es momento de hacerse escuchar y defender derechos.

Números de suerte: 14, 25, 9.

Capricornio

Se abren oportunidades financieras y se recogen frutos de esfuerzos pasados. Orgullo por los logros alcanzados.

Números de suerte: 12, 16, 7.

Acuario

El Sol ilumina el signo y lo coloca en primer plano. Aumenta el magnetismo personal y la capacidad de conquista.

Números de suerte: 11, 1, 23.

Piscis

Se fortalece la vocación espiritual y el deseo de ayudar a otros. Continúa un camino marcado por la sabiduría y la experiencia.

Números de suerte: 33, 2, 15.