En la última edición del concurso de imitación Yo me llamo, se vivieron grandes sorpresas, pues por primera vez hubo una versión mini y los participantes no solo dejaron historia en el programa, sino también después de que este finalizara.

Cesar Narváez, quien hace de Luis Alfonso, fue uno de los imitadores que captó la mayor atención en el reality por su gran parecido con el cantante, que le permitió llegar a ser uno de los cuatro finalistas y por su inesperada cercanía con una de sus compañeras.

Yuli Sánchez, quien interpretaba a Gloria Trevi conoció a Narváez en las grabaciones del programa y en varios capítulos mostraron el romance que estaba surgiendo entre ambos, pues confesaron que sí se estaban dando la oportunidad y celebraron muy unidos los triunfos que obtuvo cada uno.

Después de un tiempo confirmaron su relación y al finalizar el reality decidieron irse a vivir juntos a Bogotá. Sin embargo, la pareja de imitadores sorprendieron recientemente a sus seguidores y fanáticos al afirmar que estaban esperando un bebé.

La noticia la dio a conocer la mujer mediante su perfil de Instagram, en el que ya supera los 12 mil seguidores, una historia en el que se observaba el video de la ecografía y el anuncio que ya tenían un poco más de dos meses y medio.

Asimismo, los presentadores de La Red, un programa del Caracol Televisión, confirmaron el embarazo de varios artistas, entre ellos, Yuli y Cesár, quienes mostraron estar muy emocionados y todavía no conocen el sexo del bebé.

El video se encuentra en la página oficial del canal y los usuarios aprovecharon para dejar un mensaje de apoyo y felicitaciones.

“Me muero de amor, felicidades desde Costa Rica. Bendiciones”; “Excelente, hacen muy bonita pareja”; “Ahora uno entiende por qué la sacaron de un momento a otro, si para todos era la ganadora”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, muchos seguidores preguntaron por la relación que Yuli había manifestado al inicio del reality, pero en el mes de junio la imitadora indicó lo que había sucedido mediante un comunicado y le pidió a los seguidores no hacer comentarios al respecto.