Familiares de Carol The Warrior enviaron emotivo mensaje tras el fallecimiento de la ‘influencer’

La comunidad digital en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la creadora de contenido Carolina Reyes, conocida en redes sociales como Carol The Warrior.

La joven influencer murió el miércoles 11 de marzo en la ciudad de Cali, según confirmaron sus familiares a través de un emotivo mensaje publicado en sus cuentas oficiales.

La noticia, la cual fue conocida en primicia por SEMANA, generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes durante años acompañaron su proceso de superación personal y profesional en redes sociales.

Murió en Cali la reconocida ‘influencer’ Carol The Warrior: esta sería la razón

Este es el mensaje que compartieron los familiares de la influenciadora

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, los familiares de Carol The Warrior se encargaron de confirmar públicamente la dolorosa noticia y compartieron un mensaje en el que expresaron el profundo dolor que atraviesa su círculo cercano.

“Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera, Carol The Warrior, quien fue una guerrera, una persona brillante, y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó”, escribieron, resaltando la actitud resiliente que marcó su historia, la cual le permitió conectar con tantas personas.

Carol The Warrior, creadora de contenido. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @carol_the_warrior

El comunicado también confirmó la fecha de su fallecimiento y pidió respeto en medio del duelo que atraviesan familiares, amigos y seguidores.

“Con mucho dolor anunciamos que lastimosamente partió con el Señor este 11 de marzo del 2026, les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos”, agregaron en el mensaje.

Carolina Reyes, se había consolidado como una joven empresaria e influencer que utilizaba sus plataformas para compartir mensajes de motivación, disciplina y fortaleza. En los últimos meses, además, había hablado públicamente sobre algunos problemas de salud que venía enfrentando.

En uno de los videos publicados en sus redes sociales en octubre de 2025, la creadora de contenido relató que los primeros síntomas aparecieron cuando comenzó a sentir fuertes dolores en su cuerpo, los cuales inicialmente atribuyó al ejercicio físico que realizaba con frecuencia.

“La demás información sobre todo lo relacionado con el acontecimiento, la estaremos publicando en sus redes oficiales. Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas, así mismo esperamos que sea despedida por todos nosotros. Descansa en la paz del Señor”, escribieron sus allegados.