“He guardado silencio”: Beba, del ‘Desafío XX’, se desahogó sobre difícil situación que pasa luego del reality

“Estos últimos meses han sido quizás de los más difíciles que he vivido a nivel personal, emocional, espiritual… Me he distanciado de todo un poco (más de lo que quisiera), de redes, de las personas, de lo que disfruto, de lo que me apasiona y hasta de mí misma, incluso hasta de Dios (y reconozco que es de quien jamás debería hacerlo)”, fueron las palabras con las que inició comentando Valerie.

“De verdad, de todo corazón espero que lo que he vivido y lo que he pasado en este tiempo, Dios me ayude a direccionarlo y usarlo conforme al propósito que Él tiene conmigo, que estoy segura que, aunque no lo entienda y no lo vea en este momento, es mucho más grande de lo que pienso”, expresó la exdesafiante.