Hermana de Yina Calderón hizo pasar incómodo momento a hijo de Melissa Gate en vivo; se metió con tema sensible: “No te quiere”

El reality La casa de los famosos 2025 llegó arrasando en las plataformas digitales y continúa generando revuelo entre los televidentes, precisamente por lo que cada episodio plasma. En más de una ocasión, hay muchos comentarios y reacciones por las situaciones que ocurren dentro de la competencia, permitiendo que cada persona se incline por sus participantes favoritos.

Los famosos, con sus personalidades y estrategias, logran captar la atención del público y avivar el debate entre los curiosos del programa. Según se registra, chocan por temas de la convivencia, llevando a que la producción haga movimientos estratégicos para que exista respeto y tolerancia entre todos.

Una de las concursantes que más impacto ha causado es Melissa Gate, quien desde su llegada se ha robado el protagonismo. Su carisma y carácter fuerte la han convertido en una de las favoritas de la audiencia, que no ha dudado en elogiarla y apodarla como “una reina” por su desenvolvimiento en el juego.

En el episodio más reciente, la producción sorprendió a la paisa con un emotivo momento al permitirle reencontrarse con su hijo, Juan José. El joven ingresó a la casa como parte de una dinámica especial, llamada ‘Congelados’, y le entregó un detalle significativo, generando emoción tanto en la concursante como en quienes siguen de cerca su participación en el reality.

El joven no dudó en soltar un sablazo a Yina Calderón, quien se la pasó, por varios días, diciéndole a Melissa Gate que era “mala madre” y que él no la quería por actuar de esa forma. Aunque la paisa no se defendió directamente sobre eso, su familiar fue quien aclaró todo con aquella entrada.

“Hola, famosos, soy Juan Ramírez Gate. Hoy vine a aclarar unas cosas. No eres mala mamá. Eres la mejor mamá que pude haber tenido, te esfuerzas y trabajas muy duro como para que estén diciendo eso. Te apoyo con toda y yo te amo. Gracias a ti soy la persona que soy, y estoy donde estoy, y te aprecio mucho por eso. No eres mala mamá y no permitas que te digan eso”, dijo, alzando la voz.

Pese a que con estos comentarios desmintió a la empresaria de fajas, el joven tuvo que atravesar un momento bastante incómodo en Buen día, Colombia, donde asistió como invitado para hablar de aquella experiencia con su mamá. Juan José dialogó con los presentadores, buscando exponer sus declaraciones sobre lo vivido.

Sin embargo, a pesar de que este espacio estaba fluyendo, las cosas cambiaron cuando Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, tomó la palabra en el set y se dirigió al joven. La creadora de contenido no lo pensó dos veces y lo hizo sentir incómodo con una serie de comentarios que soltó.

En un video que se difundió en redes sociales, se detalló que la mujer comenzó a “justificar” las razones por las que su hermana le lanzaba estos ataques a Melissa Gate dentro de La casa de los famosos. En sus palabras, la familiar de la influencer indicó que todo era por una supuesta entrevista en la que la paisa aseguraba que prefería viajar que estar con su hijo.

“Yo vi una entrevista donde yo vi que tu mamá decía lo siguiente: ‘No me interesa el tema, es que mi hijo no sé qué, no me interesa estar con mi hijo, que le interesaba viajar y que el hijo nada que ver’, por eso asimilamos que ella no te quiere”, comentó Juliana Calderón.

“A mí la verdad…”, mencionó Juan José.

“¿Viste la entrevista?”, indagó la hermana de la participante, a lo que él puntualizó que no.

“Un día de estos, por WhatsApp te la mando, no mentiras, pero sí dijo eso”, comentó, soltando una risa a los presentadores.

Por su parte, Juan José Ramírez Gate respondió, bastante serio, afirmando que sabía quién era su progenitora, por lo que no le importaba lo que se dijera de ella.

“Ella dice muchas cosas, pero yo sé de verdad cómo es, la persona que es... por eso no me importa”, concluyó, plasmando su incomodidad con este tipo de declaraciones.

