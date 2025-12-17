Gente

Horóscopo de este miércoles 17 de diciembre para los 12 signos: estas son las predicciones, según Nana Calistar

La astróloga mexicana destapó lo que viene para cada una de las casas astrales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

17 de diciembre de 2025, 1:03 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

En los últimos años, la astrología se ha convertido en una búsqueda totalmente importante para las personas. Muchas de ellas consultan las predicciones para planear su semana, otras las toman como base para organizar el mes, y no faltan quienes se apoyan en ellas para definir el rumbo de todo un año.

Astrólogos e intérpretes han alcanzado gran visibilidad en distintos países al difundir vaticinios que, para muchos seguidores, resultan sorprendentemente certeros.

En el caso de México, una de las figuras que ha logrado destacar con fuerza en el entorno digital es Nana Calistar.

Gracias a un estilo propio y fácilmente identificable, publica a diario mensajes dirigidos a cada signo, posicionándose como una de las personalidades más influyentes del actual escenario astrológico.

Horóscopo de hoy 17 de diciembre de 2025

  • Aries

“Ya deja de preocuparte tanto por el futuro. Recuerda que es incierto y nadie tiene garantizado el mañana. Disfruta el día a día, sal con tus amistades, vete de fiesta cuando puedas, convive con tu familia y atrévete a explorar cosas nuevas. El tiempo es tu peor enemigo y cada día que no disfrutas es uno que regresa”.

  • Tauro

“Ya deja de confiar de más en compañeros de trabajo o de escuela, porque a la mera hora nadie va a meter las uñas por ti. Aprende a ser más individual, a valerte por ti mismo y a no depender emocional ni laboralmente de otras personas. Está bien apoyarse, pero no recargarte, porque luego vienen las decepciones”.

  • Géminis

“No te confíes demasiado de la buena suerte ni de la felicidad momentánea que podrías estar viviendo. Vienen situaciones algo complicadas que, aunque no te encanten, te ayudarán a madurar y a entender el verdadero significado de la vida y, sobre todo, de la felicidad real, no la de aparador”.

  • Cáncer

“Chismes en puerta podrían ponerte bien encabritado o encabritada, pero no les des el gusto de verte perder la cabeza. Recuerda bien quién eres y de dónde vienes; si esas personas no te dan pa’l gasto ni te ayudan a pagar la renta emocional, no tienen por qué andar opinando de tu vida. Aprende a escuchar solo lo que te construye y a mandar a volar lo que no”.

  • Leo

“Vas a traer unas ganas tremendas de mandar todo a chingar a su madre, sobre todo porque te desespera no poder concretar planes por los que ya sudaste un chingo la frente. Tranquilo, tranquila, recuerda que la constancia es la clave y que lo bueno tarda, pero llega. No tires la toalla justo cuando estás más cerca de lograrlo”.

  • Virgo

“Armate de valor y mírate al espejo con honestidad. Si tu pareja ya no te llena, si en vez de paz te provoca estrés, fastidio y ganas de salir corriendo, entonces el asunto es next. No vale la pena quedarte en una relación donde ya no te sientes como el inicio”.

  • Libra

“Tuviste -o estás teniendo- la oportunidad de abrir tus sentimientos con una persona que significa mucho para ti, pero el miedo a fracasar te tiene frenado. Déjate de cuentos en la cabeza y entiende que amar siempre implica riesgo. Disfruta de cada momento que la vida te regala y dale vuelo a la chingada hilacha, porque nadie tiene comprada la fecha de salida de este mundo”.

  • Escorpio

“Se marca embarazo de una amistad cercana, noticia que te va a mover emociones aunque no lo esperes. También se aproxima un evento relacionado con festejo o reunión, pero no te espantes si no eres requerido o requerida; a veces no estar es mejor que andar donde no te valoran. No te tomes nada personal, recuerda que tu paz vale más que cualquier invitación”.

  • Sagitario

“Andas con el alma inquieta y con ganas de cambiarlo todo, pero ojo: no confundas libertad con huida. Antes de mandar personas, proyectos o relaciones a la chingada, piensa si de verdad ya no suman o si solo te estás desesperando”.

  • Capricornio

“Deja de cargar con responsabilidades que no te corresponden solo por quedar bien. No todo es trabajo, deber y aguantar; también necesitas disfrutar, descansar y pensar en ti”.

  • Acuario

“No te agüites si algo no sale como lo tenías planeado. Aprende a entender que las cosas se acomodan cuando deben y como más te conviene, aunque al principio no lo veas claro. A veces la vida te frena no para castigarte, sino para evitarte un error más grande”.

  • Piscis

“Ya estuvo suave de cargar con el pasado como si fuera costal de papas. Es momento de sacudirte lo que ya no sirve y ver cada oportunidad nueva como una bendición, aunque llegue disfrazada de reto. Aprovecha todo lo que se te presenta y disfrútalo sin andar dando explicaciones, que te valga madres lo que digan los demás, porque es tu vida, tu tiempo y tu desgaste emocional, y solo tú mandas ahí”.

