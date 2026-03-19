Horóscopo de hoy, jueves 19 de marzo, según Nana Calistar

Cada vez más personas recurren a la astrología como una especie de brújula para su rutina: algunos la revisan a diario, otros cada semana o incluso una vez al mes, buscando pistas sobre cómo encarar lo que viene.

Este es el horóscopo de hoy, miércoles 18 de marzo, según Nana Calistar

En este panorama, en México ha llamado la atención Nana Calistar, una astróloga que rompe con lo tradicional. Su estilo es directo, sin rodeos y bastante frontal, algo que la ha acercado a miles de seguidores que consumen sus predicciones todos los días.

Justamente este jueves 19 de marzo de 2026, volvió a ser tema de conversación luego de que utilizara sus redes sociales para compartir lo que viene para cada signo del zodiaco, revelando sus ya conocidas predicciones sobre las casas astrales.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Horóscopo para este jueves 19 de marzo de 2026

Aries

“A ver Aries, este 19 de marzo de 2026 viene con movimientos importantes que te van a sacar de tu zona cómoda, y ya era hora, porque te estabas quedando muy a gusto en lo mismo de siempre, sin avanzar ni crecer. Se marca un viaje muy próximo que te va a ayudar a despejar la mente, pero no solo es salir por salir, es aprovechar ese cambio para replantearte muchas cosas. Necesitas empezar a enfocarte más en ti, en tu cuerpo, en tu bienestar, porque tienes todo para verte y sentirte espectacular, pero te has descuidado por flojera o por falta de ganas. No es que no puedas, es que no has querido”.

Tauro

“A ver Tauro, este 19 de marzo de 2026 viene con una energía muy movida para ti, de esas que te sacan de la rutina y te ponen a disfrutar, pero también a pensar en lo que sí quieres y en lo que ya no. Se marca una semana muy buena para convivir con amistades o familia, y eso te va a caer de maravilla porque ya te hacía falta despejarte y reírte sin preocupaciones. Pero no todo es fiesta, también hay algo que has estado esperando desde hace tiempo que por fin podría cumplirse. Eso sí, no va a llegar solo por arte de magia, depende mucho de cómo cierres ciclos y de las decisiones que tomes a partir de ahora”.

Géminis

“A ver Géminis, este 19 de marzo de 2026 te está recordando algo bien claro: todo lo que haces tiene consecuencias, así que deja de hacerte el sorprendido cuando la vida te cobra lo que tú mismo provocaste. No es mala suerte, es causa y efecto, así que hazte responsable de una buena vez”.

Cáncer

“A ver Cáncer, este 19 de marzo de 2026 te viene a recordar que todo lo que estás logrando no es casualidad, es resultado de tu esfuerzo. Has trabajado duro, has aguantado más de lo que muchos soportarían, y por eso ahora empiezas a ver resultados. Pero no te me confíes, porque así como subes, también puedes bajar si te descuidas”.

Leo

“A ver mi Leo, este 19 de marzo de 2026 le pone en el camino no a una, sino a dos personas que le van a mover el tapete emocional, y usted, como siempre, queriendo sentir bonito antes de pensar bien. No mi cielo, primero la cabeza y luego el corazón, porque luego termina entregando todo y recogiendo puras migajas. Ya estuvo bueno de tropezar con la misma piedra, que eso ya no es destino, eso ya es necedad con ganas”.

Virgo

“A ver Virgo, siéntese derechito porque lo que viene no es regaño, es consejo de esos que arden pero sanan. Este 19 de marzo de 2026 le pone una prueba muy clara: aprender a cerrar la boca cuando debe. Usted tiene la mala costumbre de confiar de más o de andar repitiendo cosas que no le corresponden, y eso le puede meter en un problema más grande de lo que imagina. No todo lo que le cuentan es para que lo ande ventilando, así que mida bien sus palabras si no quiere quedar como el villano del cuento”.

Libra

“A ver Libra, este 19 de maro de 2026 le viene a abrir los ojos, pero de golpe, no despacito. Usted sigue confiando en personas que solo aparecen cuando necesitan algo, como si fueran visitas incómodas que llegan sin avisar. Y ahí va usted, con su corazón de pollo, creyendo que ahora sí es diferente. No mi cielo, la gente no cambia tan fácil, y menos cuando ya le agarraron la medida”.

Escorpio

“A ver Escorpio, ya estuvo bueno de seguirle rascando la herida y de estar pensando en lo que ya fue como si eso fuera a cambiar algo. Este 19 de marzo de 2026 viene con una energía muy clara: soltar o seguir sufriendo por gusto. Y tú, que eres intenso hasta para respirar, te aferras como si te fueran a dar premio por aguantar”.

Sagitario

“A ver Sagitario, este 19 de marzo de 2026 viene con oportunidades buenas, pero también con pruebas que te van a poner a pensar si de verdad estás listo para lo que tanto has pedido. Porque una cosa es querer y otra muy distinta es sostener. No tengas miedo a lo que viene, pero tampoco te avientes sin pensar. La vida te va a abrir caminos en el amor, en trámites, en cuestiones que tenías atoradas, pero necesitas actuar con cabeza fría. Ya basta de tomar decisiones al ahí se va, porque luego eres tú quien paga las consecuencias".

Capricornio

“A ver Capricornio, siéntate bien y pon atención porque lo que te voy a decir no es cualquier cosa, es advertencia con cariño del bueno. Este 19 de marzo de 2026 trae movimientos que te pueden sacar de onda si no sabes manejar bien la información que llega. Una llamada o mensaje podría confundirte y hacerte pensar cosas que ni al caso, así que antes de reaccionar, respira, analiza y no saques conclusiones a lo loco, porque luego te haces películas que ni el cine se avienta".

Acuario

“A ver Acuario, este 19 de marzo de 2026 llega con movimientos fuertes en tu economía, pero no te emociones de más ni te confíes, porque lo que viene bueno también requiere cabeza fría. El dinero puede empezar a fluir mejor, sí, pero si no sabes administrarlo, así como llega se va y luego andas batallando. Aquí no es cuestión de suerte, es de orden. Aprende a cuidar lo que ganas, a no gastar por impulso y a pensar dos veces antes de soltar el dinero. Porque luego te gusta darte gustos que no puedes sostener y terminas apretándote el cinturón de más“.

Piscis

“A ver Piscis, ya te me estás quedando en la pura rutina, haciendo lo mismo todos los días como si la vida fuera copia y pega, y así no se puede mi cielo. Este 19 de marzo de 2026 te está pidiendo a gritos que te muevas, que hagas cosas nuevas, que salgas de lo común, porque te estás apagando tú solito y luego no sabes ni por qué te sientes vacío. Tienes muchas cosas que te gustaban y que dejaste olvidadas, como si no importaran, y sí importan, porque ahí está tu esencia. Regresa a eso que te hacía sonreír sin razón, porque ahí está la clave para que vuelvas a sentirte vivo“.