Este es el horóscopo de hoy, miércoles 18 de marzo, según Nana Calistar

La astrología se ha convertido en una herramienta la cual las personas consultan diariamente, semanalmente o mensualmente, para tener una guía sobre cómo llevar el día a día.
En México, destaca la astróloga Nana Calistar, la cual se aleja un poco del molde tradicional y comparte con sus seguidores las predicciones del día para cada uno de los signos del zodiaco de una manera directa y sin filtros.
Recientemente, se tomó sus redes sociales para revelar las predicciones de las casas astrales para este miércoles 18 de marzo de 2026.
Horóscopo para este miércoles 18 de marzo de 2026
- Aries
“Aries, bájale dos rayitas a esa lengua filosa que traes, porque una cosa es ser directo y otra muy distinta es andar soltando lo primero que te viene a la cabeza sin medir consecuencias, y luego no andes llorando cuando te regresen el golpe, porque a veces tú solito te metes en problemas por hablar de más. Asegúrate de tener la cola bien corta antes de querer exhibir a otros, porque la vida da vueltas y, cuando menos te lo esperas, te pueden sacar tus trapitos al sol. Deja de querer resolverle la vida a todo el mundo, te encanta sentirte indispensable, pero mientras ayudas a otros te olvidas de ti y de tus propios pendientes, y así no se puede. Primero tú, después tú y al último tú”.
- Tauro
“Tauro, entiende de una vez por todas que no puedes estar dando todo de ti a personas que apenas y te ofrecen migajas. El único amor incondicional que realmente vale es el de tu familia cercana, y fuera de ahí nadie merece que te desgastes al cien por ciento, así que deja de permitir que te exijan tiempo, atención o energía cuando ni siquiera son capaces de corresponderte”.
- Géminis
“Géminis, ya deja de andar justificando tus errores como si fueran culpa del destino, porque bien sabes que muchas veces tú solito te metes en situaciones que después no sabes ni cómo resolver, así que primero acepta en qué la riegas y luego trabaja en corregirlo, que eso es lo que te va a sacar adelante”.
- Cáncer
“Cáncer, comienzas un ciclo lleno de buenas vibras, pero no te confíes, porque de nada sirve que lleguen oportunidades si tú no sabes aprovecharlas. Recuerda quién eres, lo que vales y todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás, porque luego se te olvida y te pones en segundo plano por darle prioridad a otros que ni lo merecen”.
- Leo
“Leo, ya no estás para andar con flojeras ni pretextos, porque el tiempo que pierdes nadie te lo regresa, y luego andas llorando como si la vida te debiera algo. Así que ponte las pilas, mi cielo, porque vienen oportunidades buenas, pero solo se le abren a quien se mueve y deja de hacerse menso”.
- Virgo
“Virgo, ya es momento de que abras bien los ojos y dejes de cargar con gente que no te suma, porque luego te preguntas por qué la vida no avanza, y la respuesta la tienes enfrente: eres tú permitiendo lo que sabes que te hace daño. Así que bájale dos rayitas al corazón noble y súbele al amor propio, porque no todos merecen tu tiempo ni tu energía”.
- Libra
“Libra, ponte abusado, porque cuando uno no cuida lo que tiene luego anda llorando por lo que perdió, y aquí no solo hablamos de personas, también se te pueden ir oportunidades, dinero y hasta la paz mental por andar distraído en cosas que ni valen la pena. Así que ya es momento de despabilarte, dejar la pensadera inútil y comenzar a actuar como alguien que sí sabe lo que quiere, porque traes muchas ganas, pero poca disciplina, y así no se llega a ningún lado”.
- Escorpio
“Escorpión, prepárate, porque viene una llamada o mensaje que te va a dejar con cara de ‘¿qué está pasando?’, y no precisamente para bien al inicio, pero tranquilo, que no todo lo que incomoda es malo, a veces es la sacudida que necesitabas para abrir los ojos”.
- Sagitario
“Sagitario, se te viene un viaje que te va a caer como anillo al dedo para despejarte y reconectar contigo mismo, pero tampoco te emociones tanto, porque si no te organizas con el dinero luego andas batallando y en modo apretado, así que disfruta, pero con cabeza fría. Ya es momento de que pienses en tu futuro en serio, no nada más de palabra, porque traes muchas ideas, pero poca acción, y así no se construye nada. Ponte a trabajar desde ya en eso que quieres lograr, porque si sigues dejando todo para después el tiempo se te va a ir de las manos”.
- Capricornio
“Capricornio, ya deja de hacerte el fuerte por fuera y el distraído por dentro, porque sabes pertectamente que traes metas grandes, pero te estás dejando influenciar por gente que ni siquiera tiene rumbo propio, y así cómo quieres avanzar si te rodeas de puro ruido y envidia”.
- Acuario
“Acuario, traes el sexto sentido bien despierto, y lo que estás pensando se te está cumpliendo más rápido de lo normal, así que ojo con lo que te metes en la cabeza, porque puedes atraer tanto lo bueno como lo que no quieres. Deja de vivir en el pasado, porque ya no te aporta nada; lo que fue, ya fue y no va a cambiar”.
- Piscis
“Piscis, ya deja de andar en modo distraído, porque lo que viene no es juego, y si no te pones listo te agarra en curva, y luego andas diciendo que la vida es injusta, cuando en realidad tú no supiste moverte como debías. Se marca un cambio de casa o de ambiente muy cercano, y eso te va a sacudir, pero también te va a abrir puertas que ni imaginabas”.