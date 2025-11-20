Horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre, para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar; podrían llegar traiciones

Cada vez son más quienes buscan en la astrología una guía para planear su semana, su mes o incluso el rumbo del año. La creencia de que los astros impactan la vida de los 12 signos del zodiaco continúa extendiéndose y alimenta el interés por esta práctica.

Este fenómeno no es exclusivo de un solo país. En distintas regiones, astrólogos y especialistas han logrado posicionarse como referentes gracias a sus predicciones y horóscopos, que en numerosas ocasiones coinciden con lo que sus seguidores viven día a día.

En México, una de las voces más influyentes (particularmente en redes sociales) es la de Nana Calistar. Con un estilo muy propio, publica a diario sus interpretaciones para cada signo y se ha convertido en una de las guías astrológicas más consultadas.

Horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Aries

“Ya suelta esa manía de echarte culpas que ni tuyas son. No cargues karmas ajenos ni creas que todo lo malo que pasa es por tu culpa. Tú eres fuego, pero a veces tú solito te apagas con tanta autocrítica”.

Tauro

“Si no tienes pareja, no andes sufriendo. Aprovecha este tiempo para ti, para arreglarte, consentirte y ponerte más guapo de lo que ya eres. Porque sí, andas con tendencia a subir de peso estas semanas, y no es tragedia, pero sí requiere que te midas con los antojitos”.

Géminis

“Entre envidias, mal de ojo y amistades traicioneras, andas rodeado de gente doble cara que te sonríe de frente y te apuñala por detrás. Y tú tan confiado... ay mijito. Abre los ojos”.

Cáncer

“Traes la mente hecha caldo. Pensamientos, pendientes, preocupaciones, emociones encontradas. Pero también traes un negocio o compra importante por concretarse. No gastes a lo bruto. Haz guardadito, porque vienen viajes, y te conviene llegar con billete”.

Leo

“Abre bien esos ojotes porque en estos días estarás más vulnerable que lonche olvidado al sol. Ten mucho cuidado con la gente con la que te juntas, porque andas en un momento donde la traición puede llegar de quien menos esperas: una amistad que ya dabas por hermana, o un amorcito que jurabas que te respetaba”.

Virgo

“En los dineros se ve un movimiento bueno, bendito sea el Señor. Algo que te deben, un pago atrasado o un dinerito atorado por fin te llegará. Pero ojo mi Virgo, no vayas a salir con tus pendejadas de gastarlo en cosas inútiles”.

Libra

“Aléjate de personas deprimentes, negativas o que nomás están esperando que tú caigas para sentirse mejor. Estás en una etapa sensible, muy receptiva, donde cualquier comentario te puede tumbar o desbalancear. Y tú no estás para eso ahorita”.

Escorpio

“Tú sí traes un desmadrito emocional sabroso. Para empezar: posibilidad de sex... a finales de la próxima semana. Pero nomás un ratito, no, mi cielo... de esos encuentros que te dejan temblando y con ganas de repetir. Y además, una amistad te ve con ojos de amor. Tú ya sospechas quién es, nomás hazte menso o mensa”.

Sagitario

“Cuídate mucho de dolores estomacales, alergias y quemaduras (sí, quemaduras) porque andas bien distraído, mi cielo, y cualquier descuido te puede jugar una mala pasada”.

Capricornio

“Si una vez lloraste y sufriste, la vida te va a empezar a poner en el camino correcto. Tú tranquilo, mi Capricornio, que después de las tormentas siempre sale el Sol, y tú ya te mereces una racha más bonita. Nada más no te desesperes: los tiempos divinos no son Amazon Prime”.

Acuario

“En los dineros y el trabajo andarás medio apretado o apretada estos días. La economía no pinta gloriosa esta semana, pero tampoco mortal. Solo organízate mejor y deja de gastar en monerías que ni ocupas. En el trabajo se ven oportunidades bonitas, pero serán a largo plazo, así que no te me desesperes”.

Piscis

“Si esa persona ya te chingó la existencia, ponle una veladora, mándale bendiciones y cierra el capítulo. No por ellos, mi cielo, sino por ti, porque mientras sigas cargando ese recuerdo apestoso no va a entrar nada bueno a tu vida. Y tú, más que nadie, ya mereces paz, cariño bonito y alguien que sí sepa respetarte”.