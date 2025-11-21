Gente
Horóscopo de los 12 signos para este viernes 21 de noviembre, según Nana Calistar
La astróloga mexicana expuso lo que podría enfrentar cada uno de los signos.
Cada vez más personas recurren a la astrología para orientarse, ya sea al organizar los próximos días, hacer planes mensuales o incluso definir cómo enfrentar el año entero.
La idea de que los movimientos celestes influyen en la vida de los doce signos sigue ganando terreno y mantiene vivo el interés por esta práctica.
Se trata de una tendencia global. En múltiples países, astrólogos y especialistas han alcanzado gran visibilidad con sus lecturas y pronósticos, que para muchos seguidores parecen encajar sorprendentemente con sus experiencias cotidianas.
En México destaca la figura de Nana Calistar, especialmente en plataformas digitales.
Con un estilo distintivo, difunde diariamente sus mensajes para cada signo y se ha consolidado como una de las voces astrológicas más seguidas en la actualidad.
Horóscopo de hoy viernes 21 de noviembre de 2025
- Aries
“Tú y tu carácter de mecha corta. En estos días podrías sentirte arrepentido o arrepentida por decisiones impulsivas, pero mira, ni modo... la vida sigue y no se va a detener nomás porque tú andes sentimental. A veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, así que deja de latiguearte”.
- Géminis
“Ponte las pilas con tu cuerpo y tu salud porque últimamente andas como niño en Kermés: comiendo lo que se atraviesa. Si no te mueves, vas a subir de peso más rápido que chisme de vecindad. Te traen envidia varias amistades, así que no andes presumiendo planes, porque son capaces de robarte ideas nomás por ardor”.
- Tauro
“Estos días tu lengua va andar más filosa que navaja de rasurar, así que cuida lo que dices porque podrías herir a gente que sí te quiere y que sí vale la pena conservar. En familia y amistades habrá malentendidos, pero no te me cierres como puerta de rancho: escucha las dos versiones antes de creer la primera mugre que te cuentan”.
- Cáncer
“Ya suéltate esa costalera de recuerdos feos que solo te traen ansiedad y ojeras. Ese pasado ya ni te manda mensajes, ¿Pa’ qué sigues ahí metiendo el hocico? No sigas cargando chingaderas que nomás te estorban para avanzar. A veces te me clavas en cosas que ni importancia tienen y ahí vas, dándoles vueltas como si fueran el gran misterio del universo, mientras descuidas lo que sí te puede dar crecimiento, paz y dinerito".
Leo
“Ya deja que te brillen las garras y no permitas que nadie venga a decirte cómo vivir tu vida. Tú naciste pa’ mandar, no pa’ andarte dejando manipular por cualquier alma perdida. En estos días vienen cambios fuertes, de esos que te mueven el piso para acomodarte mejor”.
- Virgo
“Tú que todo lo quieres perfecto, estos días te han tenido medio descolocado porque las cosas no te están saliendo como tú quieres. Pero no te me apachurres, porque después de la tormenta viene la calma... y tú ya estás a nada de ver claridad donde antes solo veías mugrero”.
- Libra
“Deja de tenerle miedo al fracaso, que son esos chingadazos de la vida los que te terminan acomodando en tu sitio. De cada caída aprendes una lección que luego te salva de caer peor”.
- Escorpio
“Agárrate porque vienen cambios fuertes en tu economía: mejoras, sí... pero también una racha medio complicada a finales de noviembre. Organízate pa’ que no te agarre de bajada. Te llegará chisme familiar, pero si no dependes de ellos, ¿pa’ qué te quita la paz? Tu mejor observa y no cargues broncas ajenas".
- Sagitario
“Mientras más te aferres a algo que tú ya sabes que no va pa’ ningún lado, más te vas a obsesionar y más te vas a desgastar. No digas donde no te necesitan, ni busques a quién ni en sueños piensa en ti. Tú no naciste para perseguir migajas, naciste para que te sigan, no para andar mendigando presencia”.
- Capricornio
“Suelta el veneno que traes cargando y deja que la vida se encargue de quien te falló. No te desgastes queriendo cobrar venganza, que esa factura solita le llega a cada quien en el momento perfecto. Vienen cambios en el amor bien intensos, y esos mismos te harán dudar hasta de lo que sientes por tu pareja en caso de tener”.
- Acuario
“Este es el momento perfecto para arreglar pleitos, aclarar malos entendidos y volver a equilibrar tus lazos. Y si tienes pareja, un viajecito les caería como bendición, porque la relación se ha ido enfriando por dudas que tú solito o solita te inventas. Esa inseguridad tuya está creando una bomba de tiempo, y tú lo sabes”.
- Piscis
“Viene viaje y entrada de gente nueva a tu vida. No te cierres. el amor no es como tú lo pintas en tu cabecita romántica; recuerda que ese sentimiento no se acaba... simplemente cambia de cama. Así que no tengas miedo a amar otra vez. Si fracasas, ¿qué tiene? Aquí los valientes son los que se levantan y vuelven a intentarlo".
