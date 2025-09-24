Horóscopo del Niño Prodigio para el 24 de septiembre; predicciones y decisiones para los 12 signos

El Niño Prodigio se ha posicionado como una de las figuras más destacadas en el ámbito espiritual dentro del público hispano. Su verdadero nombre es Víctor Florencio, originario de República Dominicana, y a lo largo de los años ganó notoriedad por su estilo particular, marcado por una profunda sensibilidad y una habilidad especial para interpretar las energías de quienes buscan orientación en sus lecturas.

Con el paso del tiempo, fue definiendo un método propio para transmitir sus mensajes. En lugar de elaborar horóscopos individuales para cada signo, prefirió organizar sus predicciones a partir de los cuatro elementos fuego, tierra, aire y agua, lo que le permite ofrecer una visión más global y señalar patrones comunes entre los signos que comparten el mismo elemento.

El 24 de septiembre de 2025 volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un video en su perfil de Instagram, en el que presentó un análisis sobre las energías del día. Allí habló de revelaciones, transformaciones y movimientos trascendentales que podrían influir en cada grupo elemental del zodiaco.

Niño Prodigio suele dar los horóscopos agrupados por grupos de elementos. | Foto: Instagram @ninoprodigio

Horóscopo del 24 de septiembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“La pasión y el impulso de transformación estarán muy presentes, tanto en el plano personal como en el entorno cercano. Es un momento para tomar decisiones valientes”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Los vínculos, el trabajo y los proyectos compartidos se tornan más desafiantes, invitándote a mostrar firmeza y claridad. Avanzar con determinación te permitirá consolidar oportunidades”.

Géminis, Libra y Acuario

“El día pide enfoque y dirección clara. Las exigencias laborales y económicas se intensifican, pero cuentas con la agilidad mental para abrir puertas y generar nuevas alternativas”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Tu mundo emocional se enciende con fuerza, potenciando tanto la pasión como los instintos más profundos. El desafío será no dejarse arrastrar por excesos, equilibrar intensidad con sensibilidad”.