Horóscopo del Niño Prodigio para hoy, 30 de septiembre: predicciones para los 12 signos en el cierre de mes

Septiembre llegó a su final, y el astrólogo aprovechó para dejar un mensaje a sus seguidores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 1:31 p. m.
Niño Prodigio: predicciones para cada signo. | Foto: Instagram @ninoprodigio

Víctor Florencio, más conocido como el Niño Prodigio, ha logrado consolidarse como una de las voces más influyentes del ámbito espiritual en la comunidad hispana. Nacido en República Dominicana, alcanzó fama gracias a su estilo singular, caracterizado por una sensibilidad especial y una notable capacidad para percibir e interpretar las energías de quienes buscan guía a través de sus lecturas.

A diferencia de otros astrólogos que trabajan signo por signo, Florencio optó por un esquema distinto: organiza sus mensajes en torno a los cuatro elementos fuego, tierra, aire y agua, lo que le permite plantear interpretaciones más amplias y resaltar los puntos en común de los signos que comparten esa naturaleza.

El 30 de septiembre de 2025 volvió a generar conversación en redes sociales tras difundir un video en Instagram. En sus declaraciones habló sobre revelaciones, procesos de transformación y movimientos importantes que marcarían la jornada, específicamente por el final del noveno mes del año.

El Niño Prodigio soltó el horóscopo. | Foto: Instagram @ninoprodigio
El Niño Prodigio fue enfático en los cambios que se acercaban, esperando que los elementos del zodiaco recogieran estos mensajes y se aplicaran en el último día.

Horóscopo del 30 de septiembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

El trabajo y los logros materiales se consolidan. Tu esfuerzo se refleja en reconocimientos y recompensas que fortalecen tu seguridad y abren nuevos caminos de prosperidad”.

Tauro, Virgo y Capricornio

Tu magnetismo se activa y la vida te ofrece momentos de disfrute y serenidad. Atraerás lo que deseas y cada decisión que tomes fortalecerá tu bienestar y plenitud”.

Géminis, Libra y Acuario

La comunicación se vuelve clave. Conversaciones, acuerdos y silencios reveladores te ayudan a ordenar tu mundo interno y a fortalecer vínculos con mayor claridad y equilibrio”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

El amor y las relaciones se renuevan. Encuentros, afinidades y gestos de compañía nutren tu corazón, dándote inspiración y confianza en lo que compartes con los demás”.

Además de sus pronósticos, el Niño Prodigio acostumbra a publicar contenidos adicionales relacionados con el tránsito de los planetas, la influencia de los astros y consejos prácticos sobre rituales o dinámicas destinadas a atraer energías positivas en la vida diaria.

