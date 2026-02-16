Horóscopo para este lunes, 16 de febrero, según Nana Calistar

En el mundo de la astrología, Nana Calistar decidió ir por otro camino. Nada de frases suaves ni mensajes reciclados: la astróloga mexicana construyó un estilo propio, frontal, sin filtros y con ese toque picante que ya es su sello personal.
Mientras muchas cuentas apuestan por predicciones exprés y discursos suaves, ella prefiere hablarle a su audiencia sin rodeos, con comentarios filosos que no pasan desapercibidos y que conectan con quienes buscan algo más auténtico.
Fiel a esa personalidad directa que la caracteriza, estas son las predicciones de Nana Calistar para el lunes 16 de febrero de 2026.
Horóscopo para este lunes 16 de febrero
- Aries
“Aries, este 16 de febrero del 2026 te llega con una energía bien intensa, de esas que te sacuden el alma y te dicen ‘ya estuvo suave de andar mendigando amor y atención’. Porque sí, vienen momentos muy buenos en el dinero, pero no para que te lo gastes en puras tonterías, sino para que te pongas al corriente con deudas, pagues pendientes y te quites ese peso que traías cargando como si fueras burro de mercado. La vida por fin te da chance de respirar y acomodarte, pero también te exige que te pongas primero”.
- Tauro
“Tauro, este 16 de febrero del 2026 te llega como esas cachetadas emocionales que da la vida para que despiertes y digas: ‘Ya basta de vivir atorado en lo mismo’. Porque vienen cambios importantes, sobre todo en relaciones y en cuestiones personales. Si tienes pareja, se visualizan movimientos que pueden traer distanciamiento, no porque se acabe el amor, sino porque el trabajo, la familia o las responsabilidades andan metiendo su cuchara como suegra entrometida”.
- Géminis
“Géminis, este 16 de febrero del 2026 te llega con una advertencia bien clarita: cuidado con una amistad de piel blanca que anda muy suelta de lengua, como comadre en mercado, porque podría meterte en conflictos por andar ladrando información que tú contaste en confianza. Ya sabes que no todo el que sonríe es amigo, y no todo el que te escucha lo hace con buenas intenciones. Aprende a guardar ciertas cosas para ti, porque luego das demasiado y terminas pagando el precio”.
- Cáncer
“Cáncer, este 16 de febrero del 2026 marca un momento de cambios importantes en tu vida, de esos que te obligan a moverte aunque quieras quedarte en tu zona segura. Es tiempo de que pongas ese negocio que tanto has querido y deseado, porque ahora sí se te puede dar de la mejor forma. Ya no sigas postergando, que luego la vida no espera y las oportunidades se enfrían como café olvidado. Ponte las pilas, porque traes talento, ideas y ganas, pero te falta confiar más en ti”.
- Leo
“Leo, este 16 de febrero del 2026 te llega con movimientos importantes en tu economía que te van a ayudar a darle la vuelta a tus finanzas como tortilla en comal. Vienen oportunidades para poner un negocio, invertir en algo que te conviene o simplemente acomodar tu economía para tu bienestar. Pero ojo, no es momento de confiar en cualquiera, porque podrías llevarte sorpresas. Hay gente que se acerca con sonrisa de ‘yo te apoyo’ y por dentro anda viendo qué te saca. Piensa más en ti y en tu felicidad, porque ya diste demasiado a quien no lo merecía”.
- Virgo
“Virgo, este 16 de febrero del 2026 te llega con una sacudida bien necesaria para que dejes de vivir pegado al suelo y te pongas las pilas de una vez. Ya estuvo suave de quedarte esperando a que todo se acomode solo. Levántate, porque vas a lograr cuanto quieres y te propones, pero necesitas moverte, actuar y dejar de dudar tanto. Tú tienes capacidad de sobra; lo que te falta es creer más en ti”.
- Libra
“Libra, este 16 de febrero del 2026 te llega con una lección bien clara: ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no mueve un dedo por estar contigo. Aprende a no depender de nadie, porque tu vida te corresponde solo a ti, no a quien aparece cuando se le da la gana. Tú no naciste para estar esperando mensajes como adolescente enamorado, así que ponte trucha y enfócate en lo tuyo”.
- Escorpio
“Escorpión, este 16 de febrero del 2026 te llega con alertas importantes en el área familiar. Cuidado con noticias que están por llegar, porque podrían moverte emociones y sacarte de tu centro. No te me aceleres ni te pongas a imaginar tragedias antes de tiempo. Momento de poner las cosas en claro con una persona, pero sin dramas innecesarios. No te hagas ideas absurdas ni pienses tan negativamente, porque la vida te dará una sorpresa que no imaginabas”.
- Sagitario
“Sagitario, este 16 de febrero de 2026 te llega con energías bien movidas, de esas que acomodan el universo para ponerte el camino más a favor. Muchos sueños se van a hacer realidad, pero no porque caigan del cielo, sino porque por fin estás entrando en una etapa donde todo lo que has trabajado comienza a rendir frutos. Gracias, movimientos en tu economía se aproximan y podrían dejarte buenas ganancias, así que aprovecha, administra y no te lo gastes todo como si mañana no existiera”.
- Capricornio
“Capricornio, este 16 de febrero del 2026 te llega con un jalón de orejas de señora sabia: no aflojes sin protección y menos con personas que no conoces bien, porque podrías exponerte a infecciones o problemas de salud. Cuídate, mi cielo, que una calentura mal manejada puede salir más cara que una deuda. Recuerda siempre protegerte a la hora de embarrar la brocha, porque luego vienen los arrepentimientos”.
- Acuario
“Acuario, este 16 de febrero del 2026 te llega con movimientos emocionales que podrían sacarte de balance. Es probable que recibas noticias de una expareja que te va a desestabilizar o ponerte de malas. No te me alteres, porque muchas veces esas personas regresan nomás a ver si todavía tienen poder sobre ti. Respira, piensa y no caigas en el juego de revivir lo que ya estaba enterrado”.
- Piscis
“Piscis, este 16 de febrero del 2026 te llega con movimientos emocionales que te van a traer de un lado a otro como ola en el mar. Una amistad te buscará para pedirte consejo o soltarte un chisme, porque ya sabes que contigo la gente siente confianza y termina contándote hasta lo que no. Escucha, pero no cargues problemas ajenos, que tú luego absorbes todo y acabas agotado”.
