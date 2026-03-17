Horóscopo para este martes, 17 de marzo, según Nana Calistar

Con el paso de los años, la astrología ha ido ganando un lugar como una especie de brújula emocional: sirve para poner en orden pensamientos, descifrar lo que se siente y, a veces, tomar decisiones con un poco más de seguridad.
En ese mundo abundan los mensajes cargados de empatía, los consejos delicados y las advertencias dichas con pinzas. Sin embargo, no todos siguen ese tono calmado. Algunos prefieren hablar sin filtros, ir al grano y dejar de lado cualquier rodeo.
Ahí es donde destaca Nana Calistar, una vidente mexicana que se ha hecho popular precisamente por su estilo directo, sin adornos y con un lenguaje claro que conecta fácilmente con su audiencia.
Fiel a esa forma de comunicarse, la astróloga dio a conocer recientemente sus predicciones para este martes 17 de marzo, manteniendo su característico tono frontal.
Horóscopo para este martes 17 de marzo
- Aries
“Aries, este 17 de marzo llega con una enseñanza importante que tiene que ver con la confianza. Eres una persona que muchas veces entrega el corazón completo sin pedir demasiado a cambio, pero últimamente te has dado cuenta de que no todo mundo merece ese nivel de lealtad que tú das. Hay personas que solo han sembrado dudas en tu vida y aun así sigues dándoles oportunidades. La vida te está pidiendo que abras bien los ojos y que dejes de justificar a quienes ya demostraron de qué pie cojean”.
- Tauro
“Tauro, este 17 de marzo te invita a aceptar el punto en el que se encuentra tu vida en este momento, pero también a tomar conciencia de que el futuro se construye con lo que decides hacer hoy. A veces te quedas pensando en proyectos, sueños o ideas que te gustaría intentar, pero el miedo a que algo salga mal termina frenándote antes de siquiera comenzar. Recuerda que nadie logra metas importantes sin atreverse primero a dar el paso”.
- Géminis
“Géminis, este 17 de marzo llega con un llamado claro: ya basta de ponerte tú mismo los obstáculos. Muchas veces no es la vida la que te frena, sino la manera en que piensas las cosas. Cuando te llenas de ideas negativas o dudas sobre lo que puede salir mal, terminas cerrándole la puerta a oportunidades que podrían traerte grandes cambios. La clave en estos días será modificar esa forma de ver el mundo y empezar a enfocarte en lo que sí puedes construir”.
- Cáncer
“Cáncer, este 17 de marzo te invita a dejar de ponerte límites que en realidad nadie te está imponiendo. Muchas veces eres tú mismo quien se frena por miedo a equivocarse o por pensar demasiado en lo que otros podrían decir. La vida te está recordando que no viniste a quedarte con ganas de vivir experiencias. Si hay algo que deseas intentar, hazlo sin tanto análisis que solo termina quitándote el impulso”.
- Leo
“Leo, agárrate porque este 17 de marzo llega con movimiento en el terreno del trabajo y no precisamente de esos días en los que todo fluye bonito. Se te viene una racha de estrés laboral que te hará sentir que el reloj corre más rápido que tú. Pero no es porque el universo te quiera ver batallando, sino porque andas cargando responsabilidades que podrías organizar mejor. Aprende a distribuir tu tiempo y no quieras resolver todo en un solo jalón, porque cuando te saturas te pones de mal humor y acabas diciendo cosas que luego ni tú mismo sabes cómo arreglar”.
- Virgo
“Virgo, este 17 de marzo te pondrá frente a pensamientos que creías superados. En el terreno del amor pueden regresar recuerdos de relaciones pasadas que en su momento te dejaron confundido o con la sensación de que algo quedó pendiente. Pero no te asustes ni te pongas nostálgico de más, porque esos recuerdos llegan para ayudarte a entender por qué las cosas sucedieron de esa manera. A veces lo que no se da como uno quiere es justamente lo que evita problemas mayores en el futuro”:
- Libra
“Libra, este 17 de marzo te pone frente a decisiones que no podrás seguir posponiendo. No se trata de elegir entre cosas pequeñas, sino de movimientos que pueden influir bastante en tu futuro. Por eso es importante que no te dejes llevar por impulsos ni por lo que otros esperan de ti. Escucha tu intuición y analiza bien cada paso, porque a veces por querer quedar bien con todos terminas complicándote más de la cuenta”.
- Escorpio
“Escorpio, este 17 de marzo te invita a poner orden en varios asuntos que has estado dejando para después. Sobre todo, en lo que tiene que ver con trámites, documentos o papeles importantes. Revisa bien todo porque podrías olvidar un detalle que más adelante te cause retrasos. No es nada grave, pero sí conviene que seas cuidadoso para evitar vueltas innecesarias”.
- Sagitario
“Sagitario, este 17 de marzo te cuerda que la vida está ocurriendo ahora mismo, no cuando termines de resolver todos tus pendientes ni cuando el pasado deje de aparecer en tu memoria. Has estado tan ocupado pensando en lo que falta por hacer o en lo que no salió como querías, que a veces se te olvida disfrutar el momento presente”.
- Capricornio
“Capricornio, este 17 de marzo llega con una sacudida emocional que no necesariamente es mala, pero sí necesaria para que abras bien los ojos. Últimamente has estado dándole demasiadas vueltas al pasado, recordando lo que no funcionó, lo que pudo ser y lo que nunca terminó de cuajar. Pero ya va siendo hora de que te despabiles y entiendas que la vida no se vive mirando por el retrovisor. El pasado ya cumplió su función: enseñarte. Ahora toca usar esas lecciones para avanzar con más inteligencia y menos miedo”.
- Acuario
“Acuario, este 17 de marzo puede empezar con esa sensación de querer mandar todo lejos. Has trabajado duro por algunos planes y a veces sientes que el avance es más lento de lo que te gustaría. Pero no confundas demora con fracaso. La constancia es la llave que abre muchas puertas, y si sigues insistiendo verás cómo poco a poco las cosas comienzan a acomodarse”.
- Piscis
“Piscis, este 17 de marzo te pone frente a una lección muy clara: los problemas que se dejan crecer terminan volviéndose más grandes de lo que realmente eran. A veces tienes la costumbre de posponer conversaciones incómodas o decisiones importantes con la esperanza de que las cosas se acomoden solas. Pero en esta ocasión el universo te está diciendo que es mejor atender lo que se presente de inmediato. Cuando enfrentas las situaciones a tiempo, evitas que se conviertan en una verdadera bomba de tiempo que después te quite la tranquilidad”.