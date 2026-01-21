Horóscopo para este miércoles, 21 de enero, según Nana Calistar

Impulsados por las redes sociales y la era digital, los horóscopos aumentaron el interés por la astrología y los movimientos planetarios, y también dieron visibilidad a nuevas figuras de este mundo.
Entre ellas aparece Nana Calistar, astróloga mexicana que rompió con el registro místico clásico y eligió un lenguaje directo, irónico y cotidiano. Esa apuesta le permitió diferenciarse y consolidar una identidad propia dentro de un universo cada vez más competitivo.
Horóscopo de este martes 20 de enero
- Aries
“Te preocupas mucho por verte bien y sentirte bien, pero cuando los resultados no llegan rápido, te desesperas y mandas todo bien lejos. Aprende a tener paciencia, mijo, porque lo bueno tarda, pero cuando llega, vale la pena. No abandones procesos solo porque no ves cambios inmediatos; la constancia será tu mejor aliada en estos días. Un familiar necesitará mucho de ti, así que no le des la espalda aunque andes cansado o con mil cosas en la cabeza”.
- Tauro
“Se avecinan grandes cambios y el inicio de una nueva etapa muy perra, llena de éxitos, oportunidades y personas amorosas. No te limites en tus deseos ni en tus metas, porque estás en un momento donde todo lo que trabajes comenzará a materializarse de la mejor manera“.
- Géminis
“Se aproxima un amor de tierras lejanas que conocerás por medio de una red social. La conexión será fuerte desde el inicio, pero ojo, porque la distancia puede volverse un problema si idealizas de más. Ve con calma, sin promesas apresuradas ni castillos en el aire, que lo bonito también se cuida con los pies bien puestos en la tierra”.
- Cáncer
“Traes la cabeza dando vueltas pensando en un negocio que podría dejarte muy buenas ganancias. No lo dejes solo en ideas: aplícate, organízate y dale con todo, porque el momento es ahora. Si te comprometes, los resultados llegarán más rápido de lo que imaginas. No permitas que nadie te domine ni dejes que las personas se metan en asuntos que solo te corresponden a ti. Aprende a poner límites claros, aunque incomodes”.
- Leo
“Momentos importantes se aproximan y la vida comenzará a darte sorpresas que ni tú mismo esperabas. No te limites, no te achiques y deja de pensar que no puedes, porque todo lo que traes en mente sí se va a concretar, y más rápido de lo que imaginas. Viene una mejora económica que te dará un respiro y también la posibilidad de iniciar un proyecto o negocio que al principio dudarás, pero que terminará dejándote buena lana si haces las cosas con calma y sin presumir antes de tiempo”.
- Virgo
“Cuida mucho tus sentimientos, porque podrías poner el corazón donde no saben ni lo que quieren ni para dónde van. No te conformes con migajas emocionales ni te quedes donde te confunden más de lo que te quieren. Recuerda lo que vales y el nivel al que perteneces; no te rebajes por nadie, aunque te jure amor bonito con palabras vacías“.
- Libra
“Ya es momento de abrirle las puertas al amor y dejarte de tanto ‘a ver qué pasa’. Aviéntate, que lo que tenga que suceder va a pasar, quieras o no. No te frenes por miedo a sufrir, porque aunque vuelvas a caer, esta vez no será para perder, sino para aprender. El corazón también se estrena y tú ya no eres el mismo de antes”.
- Escorpio
“Ten mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes leves, porque andarás distraído y con la cabeza en mil cosas. Baja un poquito la intensidad y fíjate por dónde caminas, que luego, por andar pensando de más, te pasa lo de menos. No estés disponible para quien solo te busca cuando necesita algo“.
- Sagitario
“Ya es momento de pensar más en ti antes de querer resolverle la vida a todo el mundo. Recuerda que quien necesita ayuda ahora eres tú, no los demás. Deja de cargar problemas ajenos como si fueran tuyos, porque terminas agotado y sin avanzar. No cuentes tus planes ni tus ideas, porque hay demasiada envidia alrededor y por eso muchas cosas no se te concretan. Aprende a moverte en silencio y a celebrar después, no antes”.
- Capricornio
“Podrías comenzar a sentir las consecuencias de actos del pasado más pronto de lo que imaginas, no como castigo, sino como aprendizaje. La vida te está enseñando que todo tiene efecto, así que aprende a asumir sin cargar culpas de más. Cuida mucho tu cuerpo, sobre todo la espalda y las piernas, porque el estrés y el sedentarismo ya te están pasando factura. Muévete más, camina, estírate y deja un poco el drama mental”.
- Acuario
“Descubrirás las malas intenciones de una amistad que solo fingía estar contigo. No te sorprendas, a veces el universo quita personas para protegerte. Aprende a observar más y hablar menos, porque no todos merecen tu confianza ni tu tiempo. Se visualizan mejoras en el ámbito económico, pero ojo: aprende a ser más ahorrador, porque gastas como si el dinero creciera en los árboles y luego andas buscando salidas donde no las hay. Organízate y verás cómo el dinero empieza a rendirte mejor”.
- Piscis
“Ya no te recrimines nada, mijo, ni le sigas dando vueltas a lo que no fue. Aprende a aceptar lo que el mentado universo pone en tu camino, porque aunque a veces no entiendas el porqué, todo llega con una enseñanza escondida. Manda bien lejos a la gente tonta que solo te chupa la energía, te llena la cabeza de dudas y no aporta nada bueno. Aprende a soltar sin culpa y a ver más por ti, que nadie más va a cuidar tu corazón como tú”.
