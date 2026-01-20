Horóscopo y prevenciones para este martes, 20 de enero, según Nana Calistar

En la actualidad digital, las redes sociales, los blogs y las aplicaciones multiplicaron el alcance de los horóscopos y de todo lo relacionado con la astrología y los movimientos planetarios.
En este entorno se dan a conocer figuras como Nana Calistar, astróloga mexicana que se apartó del tono místico tradicional y apostó por un estilo frontal, irónico y cercano, con el que logró construir una marca propia y reconocible.
Para una porción cada vez mayor de personas, la astrología opera como un recurso emocional: acompaña rutinas, ordena percepciones y ofrece claves simbólicas para leer estados de ánimo y tomar decisiones.
Horóscopo de este martes 20 de enero
- Aries
“No temas vivir ni ser feliz. Si te equivocas, vuelves a intentar, pero nunca te quedes con las ganas, porque eso pesa más que cualquier error. Estás en una etapa donde el universo te empuja a atreverte, a mover fichas y a dejar el miedo guardado en el cajón. Ya no estás para andar dudando de ti ni pidiendo permiso para existir. No temas decir lo que sientes. Este es el mejor momento para expresarte y hablar con claridad”.
- Tauro
“No es momento de regresar a lo mismo ni de revolver el pasado como si fuera atole frío. Hay chismes rondando tu nombre, y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina con demasiado tiempo libre. Ten mucho cuidado, porque esas lenguas largas podrían ocasionar conflictos, sobre todo si tienes pareja dentro del mismo entorno laboral. Vienen días de mucha reflexión, donde te caerán varios veintes de golpe”.
- Géminis
“No te pierdas en el camino ni te desvíes de tus metas por andar preocupándote por cosas que ni al caso. Muchas veces te quejas de situaciones que no son importantes ni indispensables, y eso te roba energía que podrías usar para avanzar. Aprende a distinguir entre lo que vale la pena y lo que solo te quita la paz”.
- Cáncer
“Se aproximan días muy positivos y otros no tanto, como suele pasar cuando las emociones se te revuelven más que caldo de res. Ten mucho cuidado con tus cambios de humor, porque podrías lastimar sin querer a miembros de tu familia con palabras dichas desde el enojo. Ya no temas a nuevas oportunidades, tanto en el área laboral como en la sentimental. La vida quiere premiarte, pero tú a veces te escondes por miedo a volver a sufrir”.
- Leo
“Debes entender algo muy claro: nadie tiene derecho a desnudarte más que esa persona en la que piensas cuando te vistes, así que deja de andar prendiendo el boiler en casas donde ni siquiera te vas a bañar. No sigas jugando a confundir corazones ni permitas que jueguen con el tuyo, porque luego andas llorando por cosas que tú solito o solita provocaste”.
- Virgo
“Te vienen días intensos y medio perros, de esos donde se caen máscaras y se revelan las verdaderas intenciones de una persona que te ha estado pretendiendo. No todo el que se acerca trae buenas vibras, así que abre bien los ojos y escucha más tu intuición que las palabras bonitas”.
- Libra
“Nuevas amistades comienzan a aparecer en tu camino y con ellas la posibilidad de un viaje o una salida que te va a mover el tapete. Si tu relación de pareja ya se convirtió en pura rutina (mismo saludo, mismo pleito y mismo aburrimiento), deja de hacerte menso o mensa y ve por aquello que te haga sentir vivo, porque nadie vino a esta vida a sobrevivir, sino a disfrutarla”.
- Escorpio
“Una amistad del pasado buscará acercarse para pedir disculpas o para intentar volver a tu vida. Piénsalo bien antes de abrir esa puerta, porque no todo el que regresa lo hace con buenas intenciones. Se vienen grandes cambios en tu forma de ser y de actuar, y será importante que no aparentes algo que no eres, porque fingir te puede meter en problemas más grandes de los que imaginas”.
- Sagitario
“Este es el momento de hacer todo eso que has venido posponiendo. Deja de esperar “el día perfecto” y empieza hoy. Viene una etapa de reflexión donde recordarás sueños y metas que dejaste olvidados por andar resolviendo problemas ajenos. Si tienes pareja, no permitas que la monotonía venga a chingar la relación”.
- Capricornio
“Ya no busques afuera lo que ni tú te has dado por dentro. Date la oportunidad de conocerte como persona antes de pensar en una relación o en volver a intentarlo con alguien más. Muchas veces te deprimes cuando algo sale mal y, en lugar de aprender, te quedas atorado en el error dándole vueltas como trompo”.
- Acuario
“Ya no busques afuera lo que ni tú te has dado por dentro. Date la oportunidad de conocerte como persona antes de pensar en una relación o en volver a intentarlo con alguien más. Muchas veces te deprimes cuando algo sale mal y, en lugar de aprender, te quedas atorado en el error dándole vueltas como trompo”.
- Piscis
“Cambios importantes se te vienen encima y no son cualquier cosa. La llegada de nuevos amores será punto clave en esta etapa, porque tu corazón anda inquieto y con ganas de sentir bonito otra vez. Se marcan movimientos fuertes en tu estado de ánimo y la posibilidad de iniciar una nueva relación, incluso podrías comenzar a ver con otros ojos a una amistad más pronto de lo que imaginas”.
