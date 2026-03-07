Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el domingo 8 de marzo para los 12 signos del zodiaco

De acuerdo con especialistas en astrología, el domingo 8 de marzo llega con un ambiente astral que favorecería los comienzos y las decisiones importantes.

Para muchos, será un momento ideal para mover fichas en distintos aspectos de la vida, desde lo personal hasta lo laboral, aprovechando una energía que invitaría a avanzar y dejar atrás lo que ya no suma.

Las configuraciones planetarias de esa jornada, aseguran los astrólogos, potenciarían cualidades como la intuición, la valentía y la capacidad de adaptarse a los cambios, elementos clave para quienes estén pensando en iniciar una nueva etapa o tomar decisiones que venían aplazando.

En medio de ese panorama también vuelve a mencionarse el legado del reconocido astrólogo Walter Mercado, una figura que, a pesar de ya no estar presente en los medios, sigue influyendo en miles de seguidores con su mensaje de amor propio, fe y confianza en la energía personal.

Esa filosofía continúa difundiéndose gracias a su sobrina, Betty B. Mercado, quien se ha encargado de mantener viva su visión y compartir sus enseñanzas con nuevas generaciones de seguidores de la astrología.

Para los expertos del tema, fechas como esta funcionan como un recordatorio de que siempre existe la posibilidad de renovarse.

Si se aprovecha la energía del momento, el 8 de marzo podría convertirse en algo más que un día cualquiera: una oportunidad para replantear metas y abrir nuevos caminos.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“La Luna en Escorpio te obliga a bajar la velocidad y mirar tus deseos más profundos. Puede surgir una pasión que te sorprenderá por una persona, o un impulso posesivo que no reconocías en ti. Te resistes a perder un amor. También podrías descubrir una verdad que alguien quiso ocultarte. Tu intuición es muy sensitiva: úsala para leer entre líneas”.

Números de la suerte: 7, 4, 29.

Tauro

“Escorpio es tu opuesto y hoy la luna te muestra lo que debes mostrar de ti: vulnerabilidad, entrega, intimidad real. Una relación puede mostrar su lado más crudo, pero también más auténtico. Si notas actitudes raras en alguien, no te apresures a juzgar; observa. Hay una pasión que renace en ti para alguien más”.

Números de la suerte: 8, 49, 21.

Géminis

“La Luna en Escorpio te vuelve más obsesivo con detalles, rutinas o temas que normalmente ignoras. Ahora estás más atento. Puedes descubrir un secreto en el trabajo, escuela, vecindario o notar una conducta extraña en alguien cercano. Tu mente quiere resolver misterios, pero tu cuerpo pide sanación”.

Números de la suerte: 23, 14, 29.

Cáncer

“Tu mundo emocional se prende en llamas con mucha intensidad. La pasión te toma por sorpresa, ya sea en romance, aventura o por deseos ocultos. También puedes sentir celos o necesidad de control; presta atención a eso, pero sin juzgarte. Algo que estaba reprimido quiere salir, expresarse. Quieres amar y sentirte amado, correspondido”.

Números de la suerte: 1, 39, 42.

Leo

“Escorpio activa tu mundo interno: memorias, secretos familiares, viejas heridas en el amor. Puedes notar algo raro a nivel familiar o sentirte más protector de lo habitual. La pasión se manifiesta en forma de necesidad de seguridad emocional. Una conversación intensa podría revelar verdades que te devuelven poder personal y claridad sobre tus límites”.

Números de la suerte: 9, 44, 27.

Virgo

“Tu mente se vuelve más penetrante, casi psíquica. Notas, gestos, silencios, miradas pueden descubrir una verdad que cambiará tu percepción de alguien. También surge una pasión intelectual o emocional que te absorbe por completo. Hoy podrías sentir una obsesión momentánea por entender algo que antes pasaba desapercibido, y esa claridad te libera”.

Números de la suerte: 6, 49, 23.

Libra

“La Luna en Escorpio toca tus valores, tus deseos y tus apegos. Puedes sentir una necesidad intensa de poseer algo o a alguien, o de tener más control sobre el dinero o recursos compartidos. La pasión se mezcla con inseguridades: obsérvalas. Una revelación emocional te ayuda a reconocer qué te ata y qué te empodera realmente”.

Números de la suerte: 45, 16, 6.

Escorpio

“La Luna en tu signo te vuelve aún más magnético, profundo y misterioso. Tus pasiones se intensifican y tus secretos internos se mueven como lava bajo la superficie. Puedes mostrar conductas que otros no entienden, pero que para ti son mecanismos de protección. Hoy podrías sentir un renacer interno, como si una parte tuya se quitara una máscara que ya no necesita”.

Números de la suerte: 43, 27, 21.

Sagitario

“La luna en Escorpio te lleva a un territorio emocional que no siempre te gusta explorar. Surgen deseos ocultos, sueños reveladores o intuiciones que te inquietan. Puedes notar actitudes raras en alguien que antes parecía transparente. Una verdad intuitiva te golpea con fuerza y te invita a mirar lo que normalmente evitas”.

Números de la suerte: 20, 31, 44.

Capricornio

“La Luna en Escorpio activa amistades, alianzas y redes sociales. Puedes descubrir secretos en tu grupo de amistades o notar comportamientos extraños que te obligarán a replantear lealtades. También surge una pasión por un proyecto que te consume positivamente. Una conexión inesperada podría mostrarte quién realmente está contigo y quién solo estaba por conveniencia”.

Números de la suerte: 7, 49, 11.

Acuario

“La luna en Escorpio toca tu zona profesional: poder, reputación, ambición. Puedes sentir una pasión intensa por un objetivo o descubrir movimientos ocultos en tu entorno laboral. Tu intuición te muestra quién juega limpio y quién no. Hoy podrías notar una maniobra silenciosa que te confirma lo que ya sospechabas sobre alguien en tu entorno”.

Números de la suerte: 25, 15, 31.

Piscis

“La Luna en Escorpio abre portales espirituales, emocionales y psicológicos. Tus pasiones se vuelven místicas, tus sueños revelan secretos y tu intuición detecta actitudes raras de otros. Es un día para transformar creencias limitantes en creencias liberadoras. Una señal, sueño o sincronicidad te revela una verdad que necesitabas para avanzar con más fe”.

Números de la suerte: 36, 7, 29.