Horóscopo y predicciones para este sábado, 7 de marzo, según Nana Calistar

La astróloga reveló lo que ve para los 12 signos del zodiaco en este día.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

7 de marzo de 2026, 2:57 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Para muchas personas, mirar el horóscopo no es solo un acto de curiosidad. La astrología termina funcionando como una especie de guía emocional: una forma de ordenar ideas, entender lo que sienten y hasta decidir qué camino tomar.

Horóscopo y predicciones para este viernes, 6 de marzo, según Nana Calistar

Dentro de ese universo astrológico suelen abundar los mensajes suaves y las advertencias envueltas en palabras delicadas. Sin embargo, también hay figuras que prefieren hablar sin rodeos y decir lo que piensan tal cual.

Una de ellas es Nana Calistar, la conocida vidente mexicana que se hizo popular precisamente por su estilo directo y sin filtros.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Manteniendo esa misma manera de comunicarse, la astróloga compartió sus predicciones para este sábado 7 de marzo.

“Él tuvo cáncer, yo tuve cáncer”: Flavia Dos Santos y su relato de cómo ella y su esposo sobrevivieron a la enfermedad

El actor Carlos Torres da detalles sobre su vida por fuera de ‘La reina del Flow’. “Soy muy familiar y reservado”

“Hay mucho de Colombia en mi música”: Pablo Alborán habló de su próximo concierto en el país y de su debut como actor

Esta es la reconocida actriz de Hollywood que podría interpretar a Gisele Pelicot en serie sobre su perturbador caso

Los 5 signos del horóscopo chino que tendrían suerte en los negocios el fin de semana del 7 y 8 de marzo

“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

Hijo de Giovanny Ayala audicionó en ‘A otro nivel’ y el famoso cantante le dio conmovedora sorpresa

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de marzo para todos los signos

Horóscopo y predicciones para este viernes, 6 de marzo, según Nana Calistar

Los números con los que se haría millonario el viernes 6 de marzo, según Walter Mercado

Horóscopo para este sábado 7 de marzo de 2026

  • Aries

“Aries, este 7 de marzo trae una energía de recompensa y cierre de ciclos, como si poco a poco la vida comenzara a devolverte aquello que en algún momento sentiste que te debía. Lo primero que debes entender es que no necesitas andar provocando ni buscando atención en personas que no aportan nada a tu tranquilidad. A veces el impulso te hace reaccionar rápido o hablar sin pensar, pero este día te invita a cuidar más tu energía”.

  • Tauro

“Tauro, este 7 de marzo trae movimientos importantes en tu vida emocional, económica y personal, pero también viene con una lección muy clara: no mendigues cariño ni atención de nadie. Cuando uno anda rogando amor, las personas terminan perdiendo el respeto y hacen lo que quieren contigo. Recuerda algo que la experiencia enseña tarde o temprano: en muchas relaciones, quien da más de la cuenta termina siendo quien más pierde”.

  • Géminis

“Géminis, este 7 de marzo trae movimientos importantes en tu vida personal y profesional, pero también viene con una sacudida necesaria para que pongas orden en ciertas áreas de tu vida. Lo primero que debes entender es algo muy claro: defiende lo que quieres antes de que la vida te lo quite”.

  • Cáncer

“Cáncer, este 7 de marzo viene con movimientos interesantes en tu vida, especialmente en asuntos relacionados con trámites, papeles o documentos. Si has estado esperando resolver algo legal, administrativo o incluso algo sencillo como una solicitud o un permiso, todo indica que las cosas pueden acomodarse a tu favor. No te desesperes ni te adelantes a pensar lo peor, porque cuando haces las cosas con calma y paciencia, las puertas correctas se abren”.

  • Leo

“Leo, este 7 de marzo podrías tener momentos en los que te sientas confundido o sin saber qué dirección tomar. No te asustes por eso. A todos nos pasa en algún punto del camino. La clave está en recordar que muchas de tus decisiones se complican cuando dejas que el impulso gane sobre la reflexión”.

  • Virgo

“Virgo, este 7 de marzo marca una etapa importante para tu bienestar físico y tu imagen personal. De repente comenzarás a sentir más ganas de cuidarte, de verte mejor y de recuperar energía. No dejes pasar ese impulso. Si decides empezar a hacer ejercicio, mejorar tu alimentación o cambiar algunos hábitos, los resultados pueden llegar más rápido de lo que imaginas. Tu disciplina natural será tu mejor aliada si te comprometes de verdad”.

  • Libra

“Libra, este 7 de marzo viene con una energía que te invita a tomar el control de tu vida sin estar escuchando tanto lo que dicen los demás. A veces pierdes demasiado tiempo pensando en la opinión ajena, cuando en realidad la única persona responsable de tus decisiones y de tu destino eres tú. Se marca el regreso de amores del pasado, y no de manera discreta precisamente. Puede aparecer alguien con mucha intensidad, removiendo recuerdos y emociones que pensabas ya superadas. Aquí el consejo es simple: mantén la cabeza fría”.

  • Escorpio

“Escorpio, este 7 de marzo viene con aprendizajes importantes, y lo primero que debes recordar es algo muy sencillo pero poderoso: la vida puede darte un golpe, pero no es obligación que te lo dé dos veces. Si ya viviste una traición, una decepción o una caída, entonces aprende de eso y no vuelvas a tropezar con la misma piedra”.

  • Sagitario

“Sagitario, este 7 de marzo trae movimiento en el amor y en tus emociones, y como tú eres un signo que vive intensamente, más vale que pongas un poquito de cabeza antes de dejarte llevar solo por el impulso. Si estás soltero o soltera, existe una gran posibilidad de conocer a alguien por medio de redes sociales o a través de conversaciones que empiezan como juego y terminan poniéndose interesantes. La química podría aparecer rápido, de esas que te hacen sonreír frente al celular sin darte cuenta. Pero aquí viene el consejo de señora con experiencia: no te aceleres demasiado”.

  • Capricornio

“Capricornio, este 7 de marzo trae movimientos importantes en tu economía, y eso no es cualquier cosa. Se abren oportunidades que pueden ayudarte a mejorar tu estabilidad, pero aquí entra tu responsabilidad: si no aprovechas lo que la vida te está poniendo enfrente, después no te me andes lamentando. El dinero no siempre llega tocando la puerta dos veces”.

  • Acuario

“A ver Acuario, este 7 de marzo viene con movimientos interesantes para ti, y lo primero que se marca son cambios de última hora que pueden alterar un poco tus planes. Pero no te me asustes ni te pongas de malas, porque muchos de esos cambios llegan justamente para acomodar lo que tú solo no habías sabido mover. Existe una gran posibilidad de que conozcas a alguien por medio de una amistad o reunión casual. Puede ser en una salida, una plática inesperada o incluso a través de redes sociales”.

  • Piscis

“Mira, Piscis, este día trae noticias que pueden mover un poquito tu corazón y tu cabeza. Se aparece en tu vida una amistad que hace tiempo se había alejado, alguien con quien compartiste momentos buenos, risas, secretos y hasta uno que otro chisme sabroso. No te sorprendas si esa persona aparece de repente con mensaje, llamada o hasta un comentario en redes sociales. La vida a veces acomoda las piezas cuando menos lo esperamos. Pero eso sí, no confundas nostalgia con destino, porque luego tú, mi querido Piscis, te emocionas de más y acabas imaginando historias que ni al caso”.

