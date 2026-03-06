Horóscopo y predicciones para este viernes, 6 de marzo, según Nana Calistar

Para muchas personas, la astrología va más allá de la simple curiosidad. El horóscopo se convierte en una especie de brújula emocional que les ayuda a poner en orden lo que piensan, comprender mejor sus sentimientos y tomar decisiones.
Y aunque el mundo astrológico suele estar lleno de mensajes suaves y palabras cuidadosas, también hay quienes prefieren decir las cosas de frente, sin tantos rodeos.
Ese es justamente el caso de Nana Calistar. La famosa vidente mexicana ganó popularidad por su estilo directo y sin filtros, y siguiendo esa misma línea, compartió sus predicciones para este viernes 6 de marzo.
Horóscopo para este viernes 6 de marzo de 2026
- Aries
“Mira Aries, este día trae movimientos interesantes para tu vida, pero también ciertas advertencias que más vale escuchar antes de que te agarre el toro por los cuernos. Una persona de piel clara comenzará a acercarse a ti con buenas intenciones. No viene con cuentos ni promesas vacías, más bien te demostrará con hechos lo que siente o lo que quiere de tu vida. Aquí el consejo es sencillo: abre los ojos, pero tampoco te pongas tan desconfiado o desconfiada que termines espantando lo bueno que el destino te quiere mandar”.
- Tauro
“Tauro, este día trae movimientos interesantes para tu vida y también ciertas lecciones que, aunque a veces incomodan, terminan ayudándote a crecer. Primero que nada, hacia finales de este mes se acerca una noticia que te va a llenar de alegría. Puede estar relacionada con trabajo, dinero o incluso con algo personal que llevabas tiempo esperando. Cuando llegue ese momento, no lo minimices ni lo tomes como si fuera cualquier cosa. Disfruta cada bendición que llegue a tu vida porque no todos los días se alinean las estrellas para darte ese tipo de regalos”.
- Géminis
“A ver mi querido Géminis, este 6 de marzo te trae reflexiones importantes, de esas que te acomodan las ideas aunque primero te incomoden un poquito. Primero que nada, debes poner atención a tus cambios de humor. Tú eres como el clima de primavera: un rato estás soleado, alegre, con ganas de comerte al mundo, y al rato parece que te cayó una nube negra encima y nadie te aguanta. Ese sube y baja emocional puede terminar lastimando a personas que te quieren de verdad. No todos tienen la paciencia para entender tus procesos internos, así que aprende a respirar antes de soltar palabras que luego no podrás recoger”.
- Cáncer
“Mi querido Cáncer, este 6 de marzo viene cargado de lecciones, pero también de oportunidades que podrían marcar un cambio importante en tu camino. Primero que nada, deja de caer en esas tristezas que a veces te inventas solito o solita. Tú tienes un corazón muy sensible y eso no es malo, pero cuando permites que la nostalgia te gobierne terminas metido en un laberinto de pensamientos que no te llevan a ningún lado. No es momento de andar deprimido por lo que no fue. Es momento de tomar las riendas de tu vida y dejar que el mundo siga girando”.
- Leo
“Mira Leo, este 6 de marzo trae movimientos interesantes para tu vida, pero también ciertas advertencias que más vale tomar en serio si no quieres andar después diciendo ‘¿Por qué no hice caso?’. Primero que nada, cuando salgas de esa casa abre bien los ojos. No es para que vivas con miedo, pero sí se marcan distracciones que podrían provocar pequeños accidentes o pérdidas de objetos y dinero. A veces sales tan acelerado o pensando en mil cosas que ni recuerdas dónde dejaste las llaves o la cartera. Así que bájale dos rayitas al corre corre y presta atención a lo que haces".
- Virgo
“Virgo, este 6 de marzo trae señales importantes para tu vida y más vale que las escuches con calma, porque algunas de ellas vienen disfrazadas de pequeños tropiezos que en realidad son grandes lecciones. Primero vamos a hablar de tu salud. Debes poner mucha atención en estos días porque podrías enfrentar una infección o algún malestar que te haga pasar un momento incómodo. No te alarmes ni empieces a imaginar tragedias, pero tampoco te hagas el fuerte pensando que todo se cura solo. Escucha tu cuerpo, descansa cuando lo necesites y atiende cualquier síntoma antes de que se complique”.
- Libra
“Mi querido Libra, ven para acá porque la Nana te va a decir algo muy importante este 6 de marzo. Y te lo digo como lo decían las señoras de antes, esas que tenían ojo clínico para detectar quién venía con buenas intenciones y quién venía nomás a ver qué se llevaba. En tu vida se está acercando un momento de claridad, pero también de decisiones que no puedes seguir postergando”.
- Escorpio
“Escorpión, acércate porque la Nana te va a soltar unos cuantos consejos que te conviene escuchar este 6 de marzo. No es regaño, pero sí es de esos jalones de oreja que sirven para que uno no termine metido en problemas por andar confiando de más o actuando sin pensar. Primero vamos a hablar de amistades. Se marca el posible rompimiento de una relación con alguien cercano. Tal vez una discusión, un malentendido o simplemente darte cuenta de que esa persona ya no vibra igual que tú”.
- Sagitario
“Sagitario, tu signo es fuego, es aventura, es movimiento... pero también tiene sus momentos en los que se mete en líos por no medir bien las cosas. Si ya tienes pareja, pon atención porque la monotonía podría estar metiendo las narices en tu relación. Cuando la rutina se vuelve costumbre, el amor empieza a sentirse como tarea y no como algo que se disfruta. No se trata de hacer cosas extravagantes todos los días, pero sí de mantener viva la chispa. Una salida diferente, una conversación sincera o simplemente dedicar tiempo de calidad puede salvar mucho más de lo que imaginas”.
- Capricornio
“Capricornio, este 6 de marzo trae movimientos importantes para tu vida, sobre todo en temas económicos y personales, y más vale que pongas atención para que no te agarre desprevenido. Primero vamos a hablar de dinero. Se marcan gastos fuertes acercándose hacia finales de este mes. No necesariamente algo malo, pero sí algo que podría mover tu economía más de lo que esperas. Tal vez una reparación, un compromiso familiar o un pago que no tenías contemplado”.
- Acuario
“Acuario, tu signo anda de una etapa de cambios y revelaciones, y más vale que abras bien los ojos para no dejar pasar lo que el destino te está poniendo enfrente. Primero que nada, se marca noticia inesperada sobre una persona del pasado. Puede aparecer mediante redes sociales o por medio de una amistad que te contará algo que no sabías. Cuando escuches esa noticia sentirás como si te movieran el piso por un momento. Pero aquí la Nana re recuerda algo muy importante: si esa persona no tuvo el valor de apostar por ti cuando tuvo la oportunidad, tú no tienes por qué andar rebajando tu valor para volver a entrar en su vida”.
- Piscis
“Piscis, tu signo está entrando en una etapa muy especial, sobre todo porque tu temporada de cumpleaños está moviendo energías que pueden cambiar muchas cosas en tu vida. Primero que nada, se marca una oportunidad interesante para mejorar tus ingresos. Puede tratarse de un negocio que empezarás a planear en las próximas fechas o una idea que poco a poco comenzará a tomar forma. No será algo que se construya de un día para otro, pero si te organizas bien podría convertirse en una fuente importante de dinero”.