Horóscopo para este jueves, 5 de marzo, según Nana Calistar

Para muchos, la astrología no es una simple curiosidad: el horóscopo funciona casi como una guía emocional que ayuda a ordenar pensamientos, entender lo que sienten y decidir con un poco más de claridad.
Dentro de ese mundo astrológico, lleno de mensajes suaves y palabras cuidadosas, también existen figuras que prefieren hablar sin rodeos.
Una de ellas es Nana Calistar. La vidente mexicana se volvió popular justamente por eso, y fiel a ese estilo que la caracteriza, publicó sus predicciones para este jueves 5 de marzo.
Horóscopo para este jueves 5 de marzo de 2026
- Aries
“Aries, agárrate porque estos días el destino trae movimientos en el terreno sentimental que ni tú te esperabas. Un amor que creías enterrado, olvidado y hasta superado, podría volver a aparecer como hierba después de la lluvia. Puede ser un mensaje, una llamada o simplemente un recuerdo que se active de repente. Y aunque el corazón se te acelere, no olvides por qué esa historia terminó. No todo lo que regresa es para quedarse, a veces solo vuelve para que confirmes que ya no es tu lugar”.
- Tauro
“Tauro, ya es momento de que sueltes esa carga que llevas arrastrando desde hace tiempo. Has estado guardando demasiadas preocupaciones, responsabilidades y sentimientos que no has querido expresar. Y aunque creas que puedes con todo, tu cuerpo y tu mente comienzan a resentirlo. Si no aprendes a liberar tensión y a descansar, podrías terminar afectando tu salud más adelante”.
- Géminis
“Géminis, ya basta de darle tantas vueltas a las cosas y de quedarte pensando en lo que podría pasar. Tú eres un signo que nació con talento para los negocios, para las ideas y para moverte en muchos ambientes, pero muchas veces te saboteas solito por andar dudando demasiado o por distraerte en cosas que no valen la pena. Ese negocio que tienes en mente desde hace tiempo no va a caer del cielo ni se va a construir solo. Tienes que moverte, tomar decisiones y dejar de atontarte pensando si funcionará o no. Si no lo intentas, jamás sabrás hasta dónde podrías llegar”.
- Cáncer
“Cáncer, la vida siempre termina acomodando las cuentas, y quien te hizo daño tarde o temprano termina enfrentando las consecuencias. No necesitas desgastarte planeando venganzas ni guardando rencores eternos. El universo tiene una forma muy curiosa de poner todo en su lugar”.
- Leo
“Leo, ponte las pilas y sacúdete esa flojera porque nadie va a venir a rescatarte ni a levantarte si tú mismo no decides hacerlo. Tú naciste con estrella y con carácter, pero a veces se te olvida y andas mendigando atención o explicaciones a personas que ni vela tienen en tu entierro. Ya estuvo bueno de andar dando cuentas a quien ni te mantiene ni te aporta nada”.
- Virgo
“Virgo, esta semana la vida te va a poner en modo reflexión, así que deja de hacerte el fuerte o la fuerte y reconoce lo que traes atorado en el pecho. No todo se resuelve guardándote las cosas o fingiendo que no pasa nada. Eres de esos signos que siempre quiere tener todo bajo control, pero hay momentos en que la vida te demuestra que no todo depende de ti, y cuando eso pasa te entra una ansiedad que ni tú te aguantas”.
- Libra
“Libra, este inicio de marzo te trae una sacudida emocional que no es para tumbarte, sino para despertarte. De repente te vas a sorprender pensando en el pasado, recordando decisiones, personas o caminos que no tomaste. Y sí, habrá momentos en que la nostalgia quiera ganarte la partida, pero tampoco te me quedes ahí estacionado como carro descompuesto. Lo que ya pasó cumplió su función: enseñarte. Ahora toca mirar hacia adelante con más carácter y menos dudas”.
- Escorpio
“Escorpión, la vida no se detiene por nadie, así que deja que el mundo ruede mientras tú te enfocas en lo que realmente importa. Últimamente has estado demasiado pendiente de lo que dicen o piensan de ti, y la verdad es que eso solo te roba energía. Habrá comentarios buenos y malos, gente que te admire y gente que critique. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Lo importante es que tú tengas claro quién eres y hacia dónde vas”.
- Sagitario
“Sagitario, ya basta de poner excusas y de andar pateando tus propios sueños por flojera o por miedo. Eres un signo que nació para moverse, para explorar y para ir siempre un paso más adelante. Pero últimamente te has quedado medio estacionado, esperando a que las cosas cambien solas. Y así no funciona la vida. Quien te quiere de verdad te empuja a crecer, te apoya y te acompaña en el camino. Quien no, solo te llenará de pretextos para que te quedes donde estás”.
- Capricornio
“Capricornio, el amor vive dentro de ti tengas o no a alguien compartiendo tu cama, tu mesa o tus desvelos. Eres de los signos que aman profundo, aunque muchas veces lo disimules con ese carácter serio y esa forma tan tuya de aparentar que nada te mueve. Pero la verdad es que sí te mueves, y mucho. Hay amores que han pasado por tu vida y dejaron huellas distintas. Algunos, cuando los recuerdas, todavía te arrancan una sonrisa porque fueron bonitos, porque hubo risas, aventuras y momentos que valieron la pena”.
- Acuario
“Acuario, la paciencia será tu mejor aliada en este momento de tu vida. No puedes esperar que todo cambie de la noche a la mañana cuando llevas tiempo arrastrando ciertas situaciones que no has querido enfrentar. Los procesos toman tiempo, y aunque te desesperes por ver resultados rápidos, lo importante es que ya comenzaste a moverte”.
- Piscis
“Piscis, abre bien los ojos porque estos días la vida te va a poner en situaciones donde tendrás que demostrar cuánto te respetas y cuánto has aprendido de tus errores pasados. Eres un signo noble, sentimental y de buen corazón, pero también tienes la mala costumbre de caer en juegos emocionales que luego terminan dejándote con el corazón todo remendado. Por eso escucha bien este consejo de vieja sabia: no todo lo que brilla es amor ni todo lo que se acerca a ti trae buenas intenciones”.
