Horóscopo para este miércoles, 4 de marzo, según Nana Calistar

Hay personas que no pueden empezar el día sin consultar su horóscopo. Para muchos, no es solo curiosidad: es casi como consultar una brújula emocional que ayuda a ordenar ideas, entender lo que pasa por dentro y tomar decisiones con más seguridad.

Horóscopo para este martes, 3 de marzo, según Nana Calistar

En ese universo astrológico, donde abundan los mensajes suaves y las palabras medidas, también hay voces que prefieren ir al grano.

Ahí es donde aparece Nana Calistar. La vidente mexicana se hizo reconocida gracias a su carácter fuerte y su estilo frontal, ese que no busca agradar a todos pero sí decir las cosas tal cual las ve.

Y fiel a su sello, ya compartió lo que viene para este miércoles 4 de marzo. Sus predicciones llegan directas, sin adornos innecesarios y con esa forma tan suya de interpretar lo que marcan los astros.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Horóscopo para este miércoles 4 de marzo de 2026

Aries

“A ver Aries, siéntate tantito y escucha bien lo que te voy a deir, porque hay cosas que ya es momento de que entiendas y pongas en práctica. Esta etapa que estás viviendo viene con una sacudida emocional que te ayudará a abrir los ojos en muchos aspectos de tu vida. Aprende de una vez por todas a soltar a esas personas que solo han llegado a quitarte la paz, a provocarte dolores de cabeza o a llenarte de mala vibra. No todo el mundo merece un lugar en tu mesa ni mucho menos un espacio en tu corazón. Hay gente que nomás aparece para ver qué te puede sacar o para ver en qué momento te equivocas”.

Tauro

“Tauro, estos días vienen movidos para ti, pero también llenos de señales que, si sabes interpretarlas, te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Primero que nada, pon mucha atención a tus sueños. No es casualidad que últimamente tu mente esté trabajando mientras duermes. Uno de esos sueños te va a revelar algo importante sobre una persona o una situación que traes dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo. A veces el alma sabe cosas que la razón tarda en aceptar”.

Géminis

“A ver mi querido Géminis, tú tienes un corazón muy noble, pero también impulsivo, y ese es justamente el detalle que a veces te mete en cada enredo que ni tú mismo sabes cómo terminaste ahí. Muchas veces tomas decisiones desde la emoción y no desde la razón, y luego cuando las cosas se complican te quedas pensando en qué momento se te fue el control”.

Cáncer

“A ver Cáncer, uno de tus grandes errores es querer quedar bien con todo el mundo, como si tuvieras la obligación de resolverle la vida a los demás. Y déjame decirte algo que quizá no te gusta escuchar: no naciste para cargar problemas ajenos. Aprender a decir que no, será una de las lecciones más importantes que te tocará practicar en esta etapa. No es egoísmo, es amor propio, y ya es hora de que te lo empieces a tomar en serio”.

Leo

“A ver Leo, no cambies tu forma de ser solo por querer encajar o agradar a personas que ni siquiera saben quién eres realmente. Tu esencia es fuerte, brillante y muy auténtica, y cuando empiezas a modificarla para quedar bien con todo mundo, terminas perdiendo justamente lo que te hace especial. Recuerda que quien te quiere de verdad te acepta tal como eres, con tus virtudes, tus defectos y hasta con ese carácter medio intenso que luego sacas”.

Virgo

“A ver Vigo, ya es tiempo de que madures un poco más emocionalmente y entiendas una ley muy sencilla de la vida: con la vara que mides a los demás, también serás medido. Muchas veces eres muy exigente con las personas que te rodean, señalas errores, cuestionas actitudes y pides perfección, pero cuando te toca reconocer tus propios fallos te cuesta bastante trabajo”.

Libra

“A ver Libra, este es un momento importante para que pierdas el miedo a iniciar nuevos proyectos. muchas veces te quedas pensando demasiado, dándole vueltas a las cosas y esperando el momento perfecto. Pero la vida no siempre avisa cuando es tiempo de avanzar. Si hay algo que traes en mente, ya sea un negocio, un cambio de trabajo o una idea que te ronda desde hace tiempo, atrévete. Las energías se están acomodando para que te vaya mejor de lo que imaginas”.

Escorpio

“A ver Escorpio, tú eres un signo intenso, apasionado y muy profundo en lo que sientes, pero también tienes un carácter que cuando se llena de dudas o de celos puede volver las cosas más complicadas de lo que realmente son. Si tienes pareja, en estos días podrían presentarse escenas de desconfianza o reclamos que terminarán generando conflictos innecesarios. No todo lo que parece sospechoso lo es, y a veces tu imaginación trabaja más rápido que la realidad”.

Sagitario

“A ver Sagitario, últimamente has cambiado bastante, y no precisamente para mal, pero sí de una forma que algunas personas han notado. Ese corazón noble y buena onda que siempre te caracterizó sigue ahí, pero a veces lo escondes detrás de un carácter medio pesado o de un humor que ni tú mismo te aguantas. Y aunque tengas tus razones, no todas las personas merecen que les sueltes ese lado tuyo. Aprende a distinguir quién realmente te ha fallado y quién no tiene culpa de tus enojos”.

Capricornio

“A ver Capricornio, tu vida se mueve mucho a base de responsabilidades, metas y compromisos, y aunque eso te ha llevado lejos, también a veces te hace olvidar que la vida no es solo trabajar, preocuparse o planear el futuro. En estos días podrían llegar noticias inesperadas relacionadas con trámites, documentos o pagos que te harán mover papeles o resolver asuntos que habías dejado pendientes. No te estreses de más, solo organiza bien tus tiempos y verás que todo se acomoda”.

Acuario

“A ver Acuario, tú tienes un carácter fuerte y una mente muy inquieta, pero curiosamente hay momentos en los que terminas haciendo lo que otros quieren solo para evitar conflictos o para quedar bien. Y ahí es donde empiezan los problemas. Tú vida es tuya, tus decisiones son tuyas y nadie debería dirigir tu camino más que tú mismo”.

Piscis

“A ver, Piscis, se vienen momentos muy buenos para ti, pero también momentos en los que tendrás que tomar decisiones importantes. Y ahí es donde a veces te atoras, porque eres de los que se pierde fácilmente en el camino cuando las emociones se mezclan con la razón. Tienes muchos sueños, muchas ideas y mucho corazón, pero si no decides hacia dónde quieres caminar, la vida se te puede pasar esperando señales que nunca llegan”.