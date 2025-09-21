Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 22 de septiembre; habría sorpresas económicas

Este lunes 22 de septiembre se presenta como un día propicio para quienes desean dar un giro a su vida, emprender nuevos proyectos o recibir con entusiasmo los cambios que se aproximan.

Las proyecciones astrológicas sugieren que la posición de los planetas ofrece un escenario favorable tanto en el plano profesional como en el personal, motivando a actuar con determinación y seguridad.

La jornada invita a mantener la mente abierta frente a las oportunidades que puedan surgir de manera inesperada y a enfrentar los retos con una actitud positiva.

Esta mirada, que enlaza lo espiritual con lo cotidiano, trae a la memoria la filosofía de Walter Mercado, el célebre astrólogo que durante décadas inspiró a millones de seguidores en América Latina y más allá, con mensajes de optimismo y guía espiritual.

Aunque su voz ya no esté, su influencia continúa viva a través de su sobrina, Betty B. Mercado, quien ha asumido la tarea de preservar y difundir la visión cósmica que él convirtió en un referente cultural y espiritual en la región.

De esta manera, su legado se mantiene vigente, recordando que el universo siempre abre caminos para el crecimiento y la transformación.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para este 22 de septiembre

Según la información brindada por El nuevo Herald, en este día cada signo contará con un mensaje de los astros y una combinación numérica que le favorecerá.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Con el inicio del equinoccio de otoño, el Sol ilumina la casa de asociaciones, impulsando vínculos grupales, laborales y personales, mientras las parejas reciben oportunidad de resolver tensiones y fortalecer su relación.

Suerte con los números: 51, 20, 8.

Tauro (20 de abril - 21 de mayo)

La energía solar impulsa a cerrar asuntos pendientes, enfocándose en la productividad laboral. Personas cercanas exigen más, generando tensiones, mientras surge la necesidad de analizar a fondo problemas que afectan cotidianamente.

Suerte con los números: 31, 29 y 10.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Con la llegada del otoño, el Sol en la quinta casa aporta energía positiva que impulsa diversión y libertad de expresión, aunque las responsabilidades podrían verse relegadas ante este impulso vital.

Suerte con los números: 16, 28 y 15.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Con el equinoccio de otoño y la entrada del Sol en la cuarta casa, resurgen asuntos pasados, destacando vida íntima y familiar, mientras se vislumbra la posibilidad de un nuevo hogar.

Suerte con los números: 33, 47 y 5.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El inicio del otoño, con el Sol en la casa de la comunicación, resalta la vida social, favorece escuchar a otros y motiva a explorar actividades distintas a las habituales.

Suerte con los números: 40, 32 y 19.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El Sol en la casa del dinero y valores impulsa a revisar prioridades, mientras crece el interés por actividades sociales, donde destaca como anfitrión buscando proyectar buena impresión en otros.

Suerte con los números: 50, 8 y 11.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Con el equinoccio de otoño y la entrada del Sol en la primera casa, resalta seguridad personal, energía renovada y una proyección carismática que deja grata impresión en los demás.

Suerte con los números: 7, 30 y 21.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Con el Sol en la casa doce y Marte en la primera, Escorpio enfrenta etapa de reflexión, llamada a aceptar sombras y virtudes para transformar pendientes en cambios positivos.

Suerte con los números: 6, 4 y 22.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Con el equinoccio de otoño y el Sol en la casa once, se activa la vida social, favoreciendo cooperación laboral, nuevos proyectos compartidos y vínculos más profundos con quienes rodean cotidianamente.

Suerte con los números: 48, 1 y 13.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Con el inicio del equinoccio de otoño, se destacan nuevas responsabilidades laborales y sociales; la reorganización personal será clave para fortalecer carrera, reputación y posición, factores esenciales en esta etapa.

Suerte con los números: 18, 2 y 25.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El Sol en la novena casa impulsa a romper rutinas, explorar estudios, viajes y experiencias inéditas, mientras se resaltan asuntos legales y un notable enriquecimiento intelectual a través de nuevas vivencias.

Suerte con los números: 34, 47 y 29.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con el Sol en la octava casa, se marca una transformación psicológica profunda; una etapa muere para dar paso a otra, impulsando introspección, paz interior y significativos cambios vitales.