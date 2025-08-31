Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 31 de agosto; vendrían cambios en el nuevo mes

La jornada de este domingo 31 de agosto se deja ver como un día cargado de energía renovadora, en el que los astros inspiran a dar inicio a proyectos, abrirse a experiencias inéditas y encarar los cambios con entusiasmo.

Según las lecturas astrológicas, el movimiento planetario favorece tanto el crecimiento personal como el avance profesional, invitando a actuar con firmeza y confianza.

La influencia cósmica se interpreta como un impulso para mantener la mente abierta frente a oportunidades inesperadas y para asumir retos con determinación, siempre desde una visión optimista de lo que está por venir.

Estas ideas se inscriben en la tradición espiritual popularizada por el inolvidable Walter Mercado, figura que durante décadas llevó mensajes de esperanza y guía astrológica a millones de seguidores.

Hoy, su legado continúa vigente gracias a la labor de su sobrina, Betty B. Mercado, quien mantiene viva esa mirada sobre la influencia de los astros en la vida cotidiana.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para este 31 de agosto

Según la información brindada por El nuevo Herald, en este día cada signo contará con un mensaje de los astros y una combinación numérica que le favorecerá.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

El cierre mes trae para Aries una pausa, pues este tiempo le ayudará a dirigirse hacia metas más sabias. Para el inicio del próximo mes podría haber llegar oportunidades más claras.

Números de la suerte: 3, 14, 28.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

En este día la confianza es elemental, se debe confiar en lo que se ha cosechado en un pasado y soltar el control para así abrazarlo inesperado.

Números de la suerte: 4, 29, 19.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio )

En este cierre e inicio de mes, los astros invitan a este signo a escuchar el pensamiento para así encontrar respuestas que estarán conectados con el yo interior.

Números de la suerte: 11, 40, 37.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

El mes de agosto fue turbulento para las personas de este signo y por ende el fin del mismo e inicio de septiembre se necesita una transformación total. Para estos días vendrán revelaciones que serán de ayuda para comunicar lo que se siente con mayor profundidad.

Números de la suerte: 1, 2, 31.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Para las personas de este signo, la luna en Sagitario impulsa a compartir el fuego con generosidad. Estos días ofrecen paz interior y nuevas formas de nutrirse.

Números de la suerte: 8, 46, 29.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Es el mes de este signo, ya que varias personas cumplen años, y en estos días será un tiempo propicio para ordenar, sanar y sembrar nuevas intenciones ya que el alma se línea con el propósito. Además, se señala que se debe confiar en lo que no se puede controlar.

Números de la suerte: 5, 37,42.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

El mes de agosto pudo dejar a las personas de este signo con bastantes desequilibrios, pero por estos septiembre llega con nuevas alianzas y muestra que en el tema del amor todo se puede redefinir.

Números de la suerte: 58, 50, 44.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Vienen días en los que este signo debería transformarse desde la raíz y enfocarse en soltar viejos patrones para concentrarse en ver nacer algo nuevo.

Números de la suerte: 9, 40, 25.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Para los Sagitarianos, pueden salir a la luz situaciones ocultas en el trabajo y por esta razón es momento de transformar más no de confrontar.

Números de la suerte: 11, 40, 54.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Los últimos meses han sacudido bastante a las personas de Capricornio, pero septiembre llega para pedir que se revisen las metas y se alinean con un propósito más profundo.

Números de la suerte: 9, 44, 27.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

En el cierre de agosto e inicio de septiembre los astros apuntan a que las personas de este signo deben despertar y liderar desde la innovación espiritual.

Números de la suerte: 6, 50, 31.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Sepia pro llega para elevar a las personas de este signo. Además, llega el inicio del tiempo en el que se debe confiar en los dones, habilidades y posibilidades para crear desde lo útil y de sanar desde lo invisible todo aquello que duele.