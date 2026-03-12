Horóscopo y predicciones para este jueves, 12 de marzo, según Nana Calistar

Para muchas personas, la astrología no se limita a intentar anticipar lo que pasará. Más bien funciona como una guía emocional: una forma de ordenar ideas, entender lo que se siente y, en algunos casos, tomar decisiones con un poco más de claridad.

Horóscopo y predicciones para este martes, 10 de marzo, según Nana Calistar

Dentro de este universo abundan los mensajes cargados de empatía, consejos dados con cuidado y advertencias expresadas con suavidad. Pero no todos los astrólogos manejan ese mismo estilo.

Hay quienes prefieren hablar sin rodeos. Ese es precisamente el sello que ha hecho conocida a la vidente mexicana Nana Calistar, quien se ha ganado a su público por su manera directa de decir las cosas, sin filtros y con un lenguaje muy claro.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

Siguiendo esa misma línea, la astróloga compartió recientemente sus predicciones para este jueves 12 de marzo.

Horóscopo para este jueves 12 de marzo

Aries

“La vida se disfruta más cuando dejas de pensar demasiado en lo que podría salir mal. Últimamente has estado dándole muchas vueltas a situaciones que todavía ni ocurren, y eso te roba la capacidad de disfrutar lo que tienes enfrente. Permítete vivir con más ligereza. A veces la mejor decisión es simplemente dejar que las cosas fluyan y aprovechar los momentos buenos sin tanta preocupación por el mañana”.

Tauro

“La persona que realmente quiere estar a tu lado no necesita que le ruegues ni que andes detrás de ella como si su cariño fuera limosna. Cuando alguien tiene interés verdadero se nota en la manera en que te busca, en cómo te incluye en su vida y en el respeto con el que te trata. Así que deja de desgastarte tratando de convencer a quien no sabe valorar lo que ofreces. Tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para invertirlos en relaciones que solo generan dudas o inseguridad”.

Géminis

“Un capítulo del pasado vuelve a tocar la puerta, pero no necesariamente para quedarse. Más bien llega para mostrarte cuánto has cambiado. Podría tratarse de una persona con la que alguna vez tuviste sentimientos sentimientos fuertes o de alguien que dejó huellas emocionales difíciles de borrar. Cuando aparezca, te darás cuenta de algo importante: ya no sientes lo mismo. Las cicatrices sanaron más de lo que imaginabas y el cariño que antes te movía el mundo ahora apenas provoca un recuerdo lejano”.

Cáncer

“Ya estuvo bueno de seguir escarbando en recuerdos que solo te hunden más. Traes la costumbre de regresar mentalmente a situaciones del pasado que ya no tienen arreglo, y caa vez que lo haces terminas con el ánimo por los suelos. No se trata de olvidar lo vivido, pero sí de entender que quedarte atorado en lo mismo solo te roba energía. La vida no se mueva hacia atrás, se mueve hacia adelante, y tú necesitas empezar a caminar en esa dirección con más decisión”.

Leo

“Es momento de dejar de cargar resentimientos que solo te roban energía y te amargan el carácter. Has pasado por situaciones complicadas en el amor y en la vida en general, y eso te dejó cicatrices que todavía a ratos se sienten. Pero seguir alimentando corajes por personas del pasado no te va a devolver el tiempo ni te va a ayudar a sanar. Al contrario, solo te mantiene amarrado a recuerdos que ya cumplieron su ciclo. Aprende a soltar lo que ya no forma parte de tu presente, porque mientras sigas mirando hacia atrás te costará más trabajo avanzar hacia lo que realmente conoces”.

Virgo

“Hay momentos en los que el cansancio emocional te hace reaccionar con más dureza de lo normal. Pero no puedes desquitar tus frustraciones con personas que no tienen la culpa de lo que estás viviendo. Cada quien carga sus propios problemas, y no es justo que alguien pague por las decisiones o caminos que tú mismo elegiste. Respira, baja la intensidad y aprende a encontrar espacios de paz para ordenar lo que traes dentro”.

Libra

“Hay momentos en los que el cansancio emocional te hace reaccionar con más dureza de lo normal. Pero no puedes desquitar tus frustraciones con personas que no tienen la culpa de lo que estás viviendo. Cada quien carga sus propios problemas, y no es justo que alguien pague por las decisiones o caminos que tú mismo elegiste. Respira, baja la intensidad y aprende a encontrar espacios de paz para ordenar lo que traes dentro”.

Escorpio

“Cuando alguien te traiciona o te falla, la herida tarda en cerrar, eso ni quien lo niegue. Pero tampoco puedes vivir con la sombra del miedo pensando que todo mundo te va a hacer lo mismo. La vida no se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de aprender a reconocer quién si merece estar cerca y quién no. Las experiencias difíciles no llegaron para amargarte el corazón, llegaron para enseñarte a abrir los ojos y elegir mejor. Así que deja de cargar con el pasado como si fuera una cadena. Lo que pasó ya pasó, y lo único que vale ahora es lo que decides hacer con lo que aprendiste”.

Sagitario

“Hay personas que tienen la habilidad de arruinar el ambiente con solo aparecer, y en estos días te darás cuenta de quiénes son. No permitas que nadie te robe la tranquilidad ni que te cambie el humor. Si alguien te hace sentir mal constantemente, lo más sabio es tomar distancia. No estás obligado a convivir con quien solo trae problemas o mala vibra. A veces alejarse también es una forma de cuidarse”.

Capricornio

“No todas las personas que pasan por tu vida estaban destinadas a quedarse, y aunque a veces eso duela, también trae su enseñanza. Cada relación, cada amistad y cada historia que viviste tuvo un propósito: enseñarte algo que necesitabas aprender. A veces fue paciencia, otras veces amor propio, y en algunas ocasiones simplemente entender que no todo mundo merece un lugar permanente en tu vida. Así que deja de preguntarte por qué alguien se fue y mejor pregúntate qué te dejó esa experiencia para no repetir la misma historia”.

Acuario

“Traes una mezcla de emociones que a ratos te pone de buenas y a ratos te pone como tormenta de verano. Hay situaciones que podrían sacarte de quicio, pero no vale la pena que algo tan pequeño te haga sentir peor de lo que ya estabas. Aprende a devolver lo mismo que recibes. Si alguien llega con buena vibra, responde igual; si llegan con mala leche, simplemente marca distancia. No tienes por qué cargar con las actitudes de los demás”.

Piscis

“Últimamente traes la mente más inquieta que mosca en cocina ajena, y eso se está reflejando en tu descanso. Te acuestas pensando en pendientes, en lo que dijiste, en lo que te dijeron y hasta en lo que ni pasó. Así cualquiera pierde el sueño. Baja dos rayitas ese corredero mental porque el cuerpo también necesita descanso. Si sigues dándole vueltas a todo antes de dormir, terminarás amaneciendo con cara de pocos amigos y con antojo de todo lo que engorda. Y ahí viene otro tema: la alimentación. Has estado comiendo por ansiedad o por aburrimiento y la báscula ya empezó a dar señales. No se trata de matarte de hambre, pero sí de poner orden, porque luego te quejas del pantalón que ya no cierra”.