Horóscopo y predicciones para este martes, 10 de marzo, según Nana Calistar

Para una parte del público, la astrología más que una práctica de predicción, funciona como una especie de brújula emocional que permite poner en orden los pensamientos, interpretar lo que se siente e incluso orientar algunas decisiones.

Horóscopo de los 12 signos para este lunes, 9 de marzo, según Nana Calistar

En este mundo hay mensajes cargados de empatía, recomendaciones cuidadosas y advertencias formuladas con delicadeza. Sin embargo, no todos los astrólogos adoptan ese estilo.

Ese tono frontal es justamente el que ha dado reconocimiento a la vidente mexicana Nana Calistar, famosa por dirigirse a su audiencia con comentarios sin filtros y un lenguaje claro.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Fiel a esa forma de expresarse, la astróloga difundió sus predicciones correspondientes a este martes 10 de marzo.

Horóscopo para este martes 10 de marzo

Aries

“Aries, mira, cada nuevo comienzo que aparece en tu vida no llega por casualidad, llega porque la vida te está empujando a cambiar algo que ya no funciona. Y en estos días podrías sentirte medio confundido o confundida, como si no supieras exactamente hacia dónde vas. No te asustes por eso. A veces la incertidumbre es solo la antesala de una decisión importante”.

Tauro

“Tauro, en estos días comienzan a moverse cosas importantes en el área del trabajo. Podrían presentarse cambios que al principio te saquen un poco de tu zona de comodidad, pero que a la larga serán positivos para tu crecimiento. Además, en cuestión de dinero las noticias son buenas. Tu economía comenzará a mejorar en las próximas semanas, ya sea por oportunidades laborales, pagos que llegan o movimientos que empiezan a acomodarse a tu favor. Eso sí, administra bien lo que recibas, porque el dinero que llega también necesita cabeza fría para mantenerse”.

Géminis

“Géminis, lo primero que te voy a decir es algo que quizá ya traes rondando en la cabeza: ese negocio o idea que tienes en mente sí puede cuajar, pero no se va a mover solo. Necesita que te pongas las pilas, que dejes de pensarlo tanto y que empieces a dar pasos reales”.

Cáncer

“Cáncer, si en este momento no tienes una relación, tal vez ya sea momento de despabilarte un poco y dejar de preocuparte tanto por el qué dirán. La vida también se trata de disfrutar, de reír, de coquetear y de permitirte sentir. No te encierres esperando a que el amor toque la puerta sin que tú salgas al mundo. A veces hay que darle vuelo a la caricia, conocer gente nueva y dejar que la vida sorprenda”.

Leo

“Mira Leo, lo primero que tienes que cuidar en estos días es tu corazón, no solo en lo sentimental sino también en lo emocional. Eres de esas personas que cuando se enamoran lo hacen con todo, sin medias tintas, y ahí es donde luego sales raspado o raspada. No te pongas en oferta, criatura. No rebajes tu valor por alguien que apenas sabe lo que quiere en la vida”.

Virgo

“Mira Virgo, lo primero que te voy a decir es algo muy sencillo pero muy cierto: la familia no siempre es perfecta, pero sí necesita atención. En estos días podrías darte cuenta de que has estado tan metido o metida en asuntos que ni te dejan ganancia ni paz, que has descuidado a personas que sí valen la pena. No se trata de cargar con todos los problemas del mundo, pero tampoco de olvidarte de quienes siempre han estado cuando los has necesitado”.

Libra

“Mira Libra, en estos días podrías darte cuenta de que una persona importante se siente decepcionada contigo por ciertas palabras, actitudes o decisiones que tomaste recientemente. A veces no lo haces con mala intención, pero tienes una manera de decir las cosas que puede sonar más dura de lo que imaginas. No te sorprendas si esa persona decide tomar distancia por un tiempo. Y aquí viene el consejo serio: no corras detrás ni te pongas en modo suplicante para que se quede”.

Escorpio

“Escorpio, ten cuidado con lo que prometes, porque en estos días podrías comprometerte con algo que después se te complique cumplir. No es que lo hagas con mala intención, pero tu entusiasmo a veces te gana y terminas diciendo ‘yo me encargo’ cuando todavía ni sabes si tendrás tiempo, ganas o recursos”.

Sagitario

“Sagitario, en estos días podrías notar que tu relación de pareja anda medio tambaleante, y la razón principal no es la mala suerte ni el destino: es la falta de comunicación. Cuando las cosas no se hablan, cuando los sentimientos se guardan o cuando las dudas se quedan flotando, empiezan los malentendidos. Y tú sabes que en una relación el silencio muchas veces pesa más que cualquier discusión”.

Capricornio

“Mira Capricornio, lo primero que te voy a decir es algo que ya sabes pero que a veces se te olvida: deja de darle vueltas a lo que ya se llevó la tiznada. El pasado ya cumplió su función, te enseñó lo que tenía que enseñarte, así que no tiene sentido seguir rascando heridas que ya deberían estar cerrando. En lugar de eso, enfoca tu energía en lo que realmente importa: tus metas, tus sueños y el equilibrio que quieres construir en tu vida. Tú eres una persona trabajadora, constante y con una fuerza que muchas personas quisieran tener. Pero a veces te distraes pensando demasiado en lo que salió mal, pero cuando deberías estar concentrado en lo que todavía puedes lograr”.

Acuario

“Acuario, tú no naciste siendo frío ni distante, fueron las experiencias y las personas que pasaron por tu vida las que fueron moldeando esa manera de protegerte. No eres mamila, como luego dicen algunos. Simplemente aprendiste a levantar barreras para que no te vuelvan a lastimar”.

Piscis

“Mira Piscis, lo primero que debes entender en estos días es que tu manera de decir las cosas puede ser más fuerte de lo que imaginas. Tú sueles hablar con sinceridad, pero a veces esa sinceridad llega como cachetada para quien lo escucha. No es que tengas mala intención, simplemente eres directo o directa, pero hay personas que no saben manejar esa franqueza”.