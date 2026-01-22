Horóscopo y predicciones para este jueves, 22 de enero, según Nana Calistar

Hoy en día, las redes sociales se convirtieron en un espacio importante para la astrología, los horóscopos y la interpretación de los movimientos planetarios. Este fenómeno no solo aumentó el interés del público, sino que también abrió espacio para que nacieran nuevos referentes en este terreno.
Un ejemplo de esta transformación es Nana Calistar. La astróloga mexicana se apartó del tono esotérico tradicional y optó por una forma de comunicar más cercana, cargada de ironía y expresiones cotidianas.
Horóscopo de este jueves 22 de enero
- Aries
“Una amistad va a necesitar de tu apoyo, pero ojo: apoya sin cargarte problemas que no son tuyos, porque luego terminas pagando platos rotos ajenos. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges, porque podrías perder el rumbo por andar detrás de alguien que no vale la pena ni el desgaste emocional. No sacrifiques tus metas por amores mediocres ni por gente que solo aparece cuando le conviene”.
- Tauro
“Se vienen cambios importantes que no esperabas, sobre todo en el trabajo. Hay mejoras laborales, nuevos compañeros y aprendizajes que te abrirán puertas, pero no te confíes de todos. Observa antes de hablar, escucha más de lo que cuentas y no reveles planes hasta que estén bien amarrados”.
- Géminis
“Si tienes pareja, se marcan enfrentamientos y discusiones, sobre todo porque siguen sacando temas del pasado que ninguno ha podido superar. Ya no sirve de nada pelear por lo mismo una y otra vez; o se habla con la verdad o se deja ir, porque vivir reclamando desgasta hasta el amor más fuerte”.
- Cáncer
“Deja de buscar amor donde solo te ofrecen amistad. Tú tiendes a confundir una atención bonita con interés real, y luego terminas ilusionándote solo. No todos los que te escuchan quieren algo contigo, y entender eso te va a ahorrar muchas decepciones”.
- Leo
“Tú traes una energía bien rara estos días: unas horas te sientes invencible, como si pudieras llegar, ordenar y que todos te aplaudan... y al rato te entra ese bajón de ‘¿y si no puedo?’, como si el mundo se te viniera encima. No es que estés mal, es que estás cargando más de lo que dices, y como no te gusta verte vulnerable, lo tapas con carácter. Pero aguas: tu humor anda filoso y podrías soltar comentarios que hieren a quien sí te quiere, nomás por andar acelerado o sintiéndote incomprendido".
- Virgo
“Virgo, tú traes el cerebro trabajando horas extras, pero el cuerpo ya está diciendo: ‘Ya estuvo’. Te puede dar por querer tener todo perfecto, todo bajo control, todo resuelto… y así no se puede vivir. En temas de salud se marca riesgo de infección o malestar que te tumba si no te atiendes: garganta, estómago, vías urinarias o una recaída por defensas bajas. No lo minimices. Si algo te arde, te duele o se repite, no esperes a que se ponga peor".
- Libra
“En el terreno sentimental traes un cansancio que no se te quita ni durmiendo. Hay angustia, confusión y una sensación de vacío que no sabes explicar, como si estuvieras dando mucho y recibiendo poco. Esta racha se ha puesto pesada porque sigues buscando respuestas afuera cuando lo que necesitas es mirarte por dentro. Aprende a convivir con tu soledad, porque no tener pareja no significa estar incompleto; a veces es justo lo que necesitas para acomodar la cabeza y el corazón”.
- Escorpio
“A ti te gusta la buena vida, no nos hagamos: viajes, comodidad, dinero, lujos y placer… y precisamente por eso atraes todo lo que deseas. Tu energía anda fuerte y magnética, pero también inestable. Se marcan cambios de humor repentinos y sueños muy intensos que funcionan como advertencias o mensajes. No los ignores, porque tu intuición anda más fina que nunca".
- Sagitario
“Mucho cuidado con golpes, caídas o torceduras, sobre todo por andar distraído, corriendo o creyéndote todoterreno. No es momento para jugarle al valiente; bájale al exceso y cuida tu cuerpo, que no es refacción. La vida quiere enseñarte algo importante: no todo se guarda. Aprende a decir lo que sientes antes de que se te acumule el coraje. Callarte por ‘no hacer problema’ solo convierte todo en una bomba de tiempo que luego explota donde más duele”.
- Capricornio
“Podrías estar a punto de perder una gran amistad por falta de tiempo y atención. No porque haya pleito, sino porque te ausentas tanto que la gente siente que ya no formas parte de su vida. A veces inviertes horas en cosas sin sentido (celular, chismes, personas pasajeras) y descuidas a quienes sí han estado contigo cuando más lo necesitabas”.
- Acuario
“El amor llegará cuando tenga que llegar, ni antes ni después. Si lo andas buscando desesperado en cada esquina, solo atraerás personas equivocadas y terminarás más lastimado de lo que ya estás. Aprende a estar bien contigo, porque cuando te sientes completo, dejas de conformarte con migajas”.
- Piscis
“Mucho ojo con una mujer de cabello castaño, de esas que parecen buena onda, pero les encanta meter cizaña y hacer chisme donde no lo hay. Si tienes pareja, no permitas que se meta en lo que no le importa, porque podría ocasionarte problemas fuertes, discusiones innecesarias y hasta celos mal sembrados. No cuentes tu vida privada a cualquiera, que no todos celebran tus alegrías”.
