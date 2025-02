Imitadora de Paquita la del Barrio en ‘Yo me llamo’ reaccionó a muerte de la artista; no contuvo el llanto: “Un golpe muy grande”

Doble de Paquita la del barrio reveló cómo se conocieron

“El día que yo la conocí, o sea, cuando me enteré de que ella venía a Colombia, para mí fue la alegría más grande porque yo la admiraba muchísimo, desde hace muchos años, siempre me gustaba y todo el mundo me decía que yo tenía mucha similitud física. Me buscaron de varias emisoras y canales para decirme que sí yo podía hacer publicidad mientras ella llegaba”.

Finalizó diciendo: “A mí se me vino a la cabeza de ir a recibirla con un mariachi. No sabía de qué manera me iba a recibir porque como ella era tan brava, no sabía, pero me abrazó y se puso a cantar conmigo, fui al evento y ella decía que sabía que yo estaba ahí y me cantó Tres veces te engañé”.