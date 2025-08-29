Integrante de Los Montañeros fue hospitalizado de urgencias por fuerte malestar: “Débil estoy, tengo escalofríos”

Los Montañeros se convirtieron en una de las familias más comentadas de redes sociales, debido al toque de humor que le imprimieron a su cuenta oficial de Instagram. Los cuatro integrantes conquistaron con su toque, jugando con temas del día a día, problemáticas familiares y comparaciones de las rutinas.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron sobre Oswaldito, el padre del núcleo, quien tuvo que ser hospitalizado por una dolencia que se estaba complicando. El creador de contenido presentó un malestar abdominal intenso, el cual detonó un malestar general y una fiebre que controlaron los médicos.

Según lo reportado en la cuenta de Instagram, el hombre fue ingresado de urgencias por esta situación de salud, que no estaba dejándolo tranquilo. Aunque estaba controlado, la noche no fue sencilla y aparecieron otros temas a tratar.

“Se nos enfermó Oswaldito. Gracias por sus mensajes tan lindos”, escribieron en el pie de foto.

En el clip, Oswaldito habló a la cámara y explicó lo que sentía, manifestando que el malestar era constante y agotador. “No sé si me irán a dejar o qué. Un dolor en la boca del estómago. Débil estoy, tengo escalofríos… pero que no me vayan a dejar porque eso no me gusta”, mencionó.

Su esposa no se contuvo y lo regañó, pues aparentemente no quería ir al hospital. Le hizo un llamado de atención, apuntando que le tocaba obedecerles porque era mejor evitar algo grave.

“Terco y caprichoso, lo trajimos a la fuerza. Si él tiene que amanecer aquí, pues amanece… pero a la casa no me lo llevo. Tiene que obedecer, hijo. Si por él fuera se quedaba en la casa y se dejaba morir”, dijo la influencer, visiblemente preocupada.

En cuanto lo ingresaron, los familiares dieron un parte de lo que había pasado, afirmando que los médicos tenían sospechas de cálculos renales.

“Decidieron dejarlo hospitalizado, parece que tiene cálculos en los riñones. Le harán exámenes para descartar algo más grave. Por ahora va a descansar. Mañana les contamos cómo sigue Oswaldito… está demasiado débil y con fiebre”, escribieron al inicio.

No obstante, la esposa de Oswaldito reveló que los doctores les habían dicho que se descartaban los cálculos, pero tenían que revisarlo para saber si se trataba de una úlcera gástrica.

“Le hicieron examen de sangre, parece que no son cálculos. No se sabe de dónde viene la infección”, indicó.