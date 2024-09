Integrante de Los Patojos ventiló dictamen de Medicina Legal y soltó detalle clave sobre la muerte de su mamá

“A las personas que me están juzgando a mí, a mi papá y a mi familia, les quiero decir que tengo en mis manos el dictamen de Medicina Legal, en el cual dice que ni mi papá, ni mi hermano, ni yo, ni mi familia tenemos que ver en nada de lo que le pasó a mi mamá”, señaló.

El joven explicó que por respeto a su madre y a su familia no va a divulgar lo que dice el dictamen y volvió a reiterar que ellos no hablan del caso para ganar dinero o fama, sino porque buscan que se investigue más a fondo lo que pasó.

“Quiero saber qué pasó ese día. Mi mamá falleció hace 15 días, hemos estado pasando por un momento muy difícil y les digo que no es fácil parase ante una cámara para ser criticado y juzgado. El que nada debe nada teme”, comentó.

“Y si la ley no hace nada, si me toca a mí y a mi hermano ponernos el traje de investigadores, lo vamos a hacer. Y a la persona que lo hizo, lo voy a encontrar, sé que me está mirando (...) Va a aparecer quién hizo esto y lo único que pido es que nos ayuden”, señaló.