J Balvin se despidió del papa Francisco y recordó cuando se tomó selfi con él: “Sos un travieso”

La muerte del sumo pontífice sigue generando todo tipo de reacciones. Esta vez el turno fue de las celebridades colombianas, quienes no solo se despidieron del papa, sino que recordaron cuanto tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona.

En entrevista con Telemundo, el artista paisa aseguró en ese momento que Bergoglio “es el papa más cool que me ha tocado desde que yo nací” y aseguró con su característico sentido del humor que creía que al papa “sí le gustaba el reguetón”.

El samario Carlos Vives compartió un sentido mensaje en sus stories de Instagram: “No temas al tiempo porque nadie es eterno. No temas a las heridas porque te hacen más fuerte. No temas al llanto, te limpia el alma. No les temas a los retos, te hacen más ágil”. El mensaje termina con “descanse en paz papa Francisco”.