Francisco nunca visitó Argentina en su papado, ¿por qué?

Se cumplieron 12 años de la elección de Jorge Bergoglio, ahora Francisco I, como obispo de Roma. Durante este tiempo, llevó a cabo diversas giras para cumplir sus responsabilidades como pontífice en diferentes países alrededor del mundo, pero no a su país natal.

En entrevistas que le realizaron hace años, para la celebración de la primera década como líder de la Iglesia católica, el papa respondió a los cuestionamientos de su ausencia en Argentina: “Yo respondo siempre, un poco irónicamente: he estado 76 años en Argentina, suficiente, ¿no?”.

“¿Si iré a la Argentina? Es una cosa aún no decidida. Yo querría ir, ¿no? Es mi pueblo”, dijo. “Querría ir, pero aún no está decidido”, repitió al medio La Nación. “Hay diversas cosas para resolver antes”, pero no dio detalles de las “cosas” que se debían resolver.