Jurado de MasterChef salió en defensa de Dominica Duque tras las fuertes críticas que recibe en redes sociales

Debido a que no tiene el nivel de cocina tan alto, en comparación con sus compañeros en MasterChef Celebrity, la reconocida presentadora Dominica Duque ha recibido varias críticas a lo largo de su participación en el programa de cocina del Canal RCN. Esto ha ocasionado que sus redes sociales se hayan convertido en el punto central en el cual sus haters y retractores llegan cada noche a hacer reclamos y dejar regaños con respecto a los platillos que prepara.

Dominica Duque enfrentó las críticas de sus detractores

“Yo no tengo que convencer a nadie para que me crean que yo estudio y que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, con que yo lo sepa estoy tranquila y sé que, en algún momento, eso se va a ver, se va a reflejar (...). Yo les quiero hablar desde el corazón y les quiero decir que yo desde el día uno que empezó la competencia, empecé a estudiar con profesor y me trasnochaba, lo que pasa es que es tanta información nueva que tú ni siquiera sabes cómo procesar”.