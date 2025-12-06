Katherine Vélez habló sobre su matrimonio con Ernesto Benjumea y destapó situación: “No ha sido fácil”

Katherine Vélez y Ernesto Benjumea, más allá de ser dos de los actores más talentosos de la industria de la televisión colombiana, se ubicaron como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Ambos cautivaron con el vínculo que construyeron con el paso del tiempo, logrando salir adelante de crisis que habrían tenido.

Sin embargo, recientemente, los dos fueron foco de reacciones tras una entrevista que concedió la artista a Menopáusicas y qué, formato conducido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper. La celebridad conversó con las periodistas, soltando detalles íntimos de la historia que escribió con el famoso.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el diálogo, Katherine Vélez contó un poco sobre el matrimonio que lleva con Ernesto Benjumea desde hace 25 años. La intérprete se mostró con humor y tranquilidad, dando sinceridad y firmeza sobre esta experiencia que sigue viviendo.

En primer lugar, Vélez reconoció que este camino con su esposo ha sido increíble, asegurando la gran persona que era el hombre con el que seguía compartiendo su realidad.

“Es increíble, para durar tanto, debe ser que soy una gran persona, y es que yo al lado tengo un tipazo, es un buen tipo. Ustedes no pueden creer que todos los días recibo un piropo”, contó en la entrevista.

La actriz también reafirmó que la conexión entre los dos seguía intacta, llevándola a disfrutar de una dinámica distinta. El hecho de seguirse coqueteando y lanzando piropos la llevaba a conservar su unión, saliéndose de rutinas.

“Todos los días me dice: ‘Uy, qué brazos, qué cuello’. Y yo le respondo: ‘Uy, papi, te ves súper, te crecieron las muñecas, porque él dice que tiene muñecas de princesa’”, comentó.

En cuanto a las tensiones y problemas que se pudieron desatar en su matrimonio, la artista fue enfática en que todo no había sido positivo, por lo que tuvieron que aprender a sobrellevar momentos de crisis.

“Yo he recibido piropos, pero no ha sido fácil. Sí, ha habido momentos muy difíciles, de crisis, donde llegamos a pensar en decirnos ‘adiós, compañero’. Y en esos momentos uno se pregunta: ‘¿cómo lo resuelvo?’. Creo que lo que nos ha ayudado es que la base de nuestra relación siempre ha sido el amor, aunque a veces nos caemos gordos, más ahora que antes“, afirmó.

Además de la madurez, la famosa puntualizó que todo era un crecimiento en pareja, lidiando el hecho de llevar proyectos juntos, o roles diferentes en un mismo ámbito laboral.

“A veces los egos de los actores entran en juego, y eso puede sacar la piedra”, comentó entre risas.

La artista también aseveró que sentarse a hablar y comunicar las cosas funcionó como una vía para superar sus problemas, logrando resolver esos detalles que afectaban su historia.