Eso no detuvo al actor, que murió esta semana a los 103 años . Estaba acostumbrado a superar los obstáculos desde pequeño, cuando le tocó crecer en medio de la pobreza, con un papá trapero que compraba y vendía trapos y objetos usados y seis hermanas por alimentar. En esa época se llamaba Issur Danielovitch, pero años después, cuando entró al Ejército en la Segunda Guerra Mundial, se cambió su nombre por el de Kirk Douglas.

Hoy muchos lo reconocen como una de las grandes leyendas de la historia de Hollywood. Pero a Kirk Douglas no le tocó tan fácil en su momento, cuando disputaba con Gary Cooper, Charlton Heston, Marlon Brando o Montgomery Clift los papeles protagónicos de las mejores producciones de la industria.

Esa provocación le habría costado a Douglas que no ganara ningún Óscar, a pesar de haber recibido tres veces nominaciones.

De hecho, muchos dicen que jugó un papel clave para acabar con la lista negra. En efecto, a finales de los años cincuenta, con su productora, Bryna Productions, contrató al guionista Dalton Trumbo, uno de los vetados, para adaptar Espartaco al cine.

No era nada extraordinario, pues Trumbo había seguido escribiendo guiones de forma anónima o con seudónimo, y así se había ganado dos Óscar que nunca pudo reclamar. Pero Douglas fue más allá y exigió que lo incluyeran en los créditos con nombre propio, e incluso amenazó con no permitir el estreno de la película si eso no pasaba.