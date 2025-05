La actriz Marcela Mar se une a Nicole Kidman, y Emma Watson como embajadora de ONU Mujeres

Quinta temporada a la vista

La popular serie Emily en París comenzó oficialmente el rodaje de su quinta temporada, que tendrá lugar en Roma. De acuerdo con lo revelado por Netflix, la serie, protagonizada por Lily Collins, tendrá varios giros en la nueva temporada. Uno de ellos será el drástico cambio de look de su protagonista, quien dejará atrás su largo cabello para darle lugar a un elegante corte estilo bob.

La elección de Collins podría tener inspiración cinematográfica en el icónico peinado de Audrey Hepburn en la película Vacaciones en Roma. Sobre el desarrollo de la nueva temporada, las locaciones se dividirán entre Italia y Francia, y dentro de su reparto se mantendrá la presencia de Lucas Bravo, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucien Laviscount y Eugenio Franceschini. Aunque aún no hay fecha de estreno, se prevé que sea para inicios de 2026 y sea igual de exitosa a sus anteriores entregas. La cuarta temporada logró el puesto número uno en el ranking global de Netflix en 2024, con casi 20 millones de vistas en sus cuatro días de estreno.

Tributo a su padre

La emotiva gira se da luego del lanzamiento de su más reciente álbum, De rey a rey, que fue grabado en vivo desde la plaza de toros La México y reúne 26 temas clásicos que inmortalizaron al Charro de Huentitán. Entre los éxitos se encuentran Volver, volver, Estos celos, Hermoso cariño y El rey, junto a piezas menos conocidas como El cantador y Bohemio de ficción.En el video promocional de su gira, el Potrillo aseguró que cuenta con dos bendiciones: “La de nacer mexicano y la de nacer Fernández. Estoy aquí a punto de entregarles algo que no solo es mío. Este homenaje hoy se trata de México, de Vicente Fernández”. La preventa en las distintas ciudades de Colombia se inició el 6 de mayo y el valor de las boletas oscila entre 219.000 y 730.000 pesos colombianos.

Próximo a retirarse

Aunque Parra no ha dado detalles sobre las razones que lo han llevado a tomar dicha decisión, sí se sabe que actualmente se prepara para iniciar una gira internacional con su stand up comedy llamado Venga que sí es pa’ eso , que invita a los asistentes a enfrentar valientemente miedos y complejos, asumiendo una perspectiva diferente frente a las insatisfacciones de la vida. Luego de su recorrido por el país en capitales como Pasto, Armenia, Ibagué y Popayán, el show llegará a París, Múnich, Zúrich, Berlín, Barcelona, Madrid, Puerto Rico, Miami, Los Ángeles, Tampa y Houston, entre otras ciudades.

La editorial Viking Children’s Books, perteneciente a Penguin Young Readers, anunció el lanzamiento del libro ilustrado The war is over, que nace del mensaje pacifista de John Lennon y Yoko Ono. El libro, que surge de la adaptación del cortometraje inspirado en el legado de la pareja, y que logró alzarse con el premio Óscar en 2023, será lanzado al público el 4 de noviembre de 2025. Las ilustraciones del libro estarán a cargo de Max Narciso, quien aportará su visión artística para dar vida a esta historia con un estilo visual que se conecta tanto con el arte clásico como con un enfoque moderno.