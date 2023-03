¿La nueva novia de Juan Duque es famosa? El cantante aclaró las dudas

El nombre del músico antioqueño Juan Duque hoy en día es de los más mencionados en los portales de entretenimiento, pues el joven cantante logró adquirir fama tras sostener una corta relación sentimental con la actriz llanera Lina Tejeiro, pero, a su vez, también por las composiciones de su autoría que se esparcen a través de las plataformas digitales.

Entonces, fue pasando el tiempo y, hace poco, con el lanzamiento del tema titulado María, la revelación de la música detalló que nuevamente el amor llegó a su vida. En esta oportunidad, el antioqueño señaló que conoció a una mujer quien lo inspiró y, por ello, apareció la reciente composición.

Tras la publicación de María, hubo un cambio total en las interpretaciones de Juan Duque, puesto que antes de eso gran parte de sus lanzamientos estuvieron adheridos al desamor, al parecer, que le provocó su ruptura con la actriz Lina Tejeiro.

Juan Duque y Lina Tejeiro sostuvieron una corta relación que no sobrepasó los tres meses. - Foto: Instagram (@juanduque)

Juan Duque y su nuevo amor

Una vez más, el artista se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas que tiene la red social Instagram. En esta oportunidad, como era de suponerse, recibió interrogantes sobre su actual amor.

Entonces, una de las cuestiones que Duque decidió elegir y luego responder fue aquella en la que un usuario preguntó por qué el artista no ha mostrado a su nueva novia, tal como sí lo hizo con Tejeiro. Entre las especulaciones, figuró el hecho de que, posiblemente, el cantante sostiene una relación con alguien que no es del medio.

Sin problema alguno, el intérprete de X ti lo digo habló sobre su relación y dijo que, al contrario de lo que muchos rumoran, la que tomó la decisión de mantener todo en privado fue su novia, bajo la premisa de evitar la influencia y disfrutar más a fondo los dos.

El cantante deslumbró con su look hipermasculino. Foto: Instagram @juanduque. - Foto: Foto: Instagram @juanduque.

“Puede ser la mujer más famosa de este planeta y si ella dice que no quiere hacer pública su relación o exponerla, eso también es muy respetable... Así que por ese lado no es”, manifestó el antioqueño frente a la pantalla de su teléfono celular.

En otras recopilaciones de historias en Instagram, plataforma donde Juan supera los 700.000 seguidores, mostró un pequeño clip dándole la mano a su novia y viendo televisión juntos en la ciudad de Medellín.

Así las cosas, por ahora, según las declaraciones del artista, en sus planes no se encuentra revelar la identidad de la misteriosa dama.

Por otra parte, días atrás, el artista antioqueño también recibió preguntas parecidas a las más recientes en las que lo tacharon de esconder a su novia.

Enseguida, Duque respondió: “Mi amor no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, ¿sí o qué? Saqué María, saqué la canción, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla”, declaró el cantante, dejando a la luz que es una decisión tomada y hasta que no se sienta seguro no revelará la identidad de la mujer.

El cantante volvió a encontrar el amor. - Foto: Instagram: @juanduque

El clip, de inmediato, fue compartido por otras cuentas en Instagram como la de Famosos hasta la z, donde varios cibernautas se pronunciaron al respecto con frases como: “Hasta lo entiendo, porque comenzarán las comparaciones 😤”. “¿Salud Mental? Ja, ja, ja, pero no una persona que vive del qué dirán”.

Mientras tanto, el cantante paisa siguió con sus demostraciones de cariño en su cuenta privada de Instagram, donde ya le dedicó publicaciones enteras a su nueva amada; por ejemplo, un video del artista en pleno concierto que tituló con la frase: “No te etiqueto, pero mira como te cantaron”.