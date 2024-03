La popularidad de la Casa Real británica, inmune a las conspiraciones sobre Kate Middleton

Las teorías de la conspiración desatadas en redes sociales por la ausencia de la princesa de Gales han llegado a la gran mayoría de los ciudadanos británicos, según un sondeo que refleja, sin embargo, que el debate surgido en torno a la ausencia pública de Kate Middleton no parece haber afectado de momento a la confianza en la Casa Real y en sus principales miembros.

La princesa ha desaparecido de la vida pública desde que, a mediados de enero, fue sometida a una cirugía abdominal de la que no han trascendido detalles. La difusión de una foto manipulada junto a sus tres hijos avivó el debate, apenas acallado este lunes con la difusión de un vídeo por parte del tabloide ‘The Sun’ en el que Catalina aparece junto a su marido, el príncipe Guillermo, de compras por Windsor el pasado fin de semana.

El 51 por ciento de los británicos admite que ha leído algún tipo de teoría sobre la desaparición de la princesa en Internet, según un sondeo de YouGov divulgado este martes por la cadena Sky News. El 44 por ciento no tenía constancia de este debate paralelo surgido en redes, mientras que el 5 por ciento no está seguro.

La Casa Real ha apelado a la privacidad de la princesa para evitar informar de su estado de salud, que coincide además con un diagnóstico de cáncer al rey Carlos III, y el 41 por ciento de las personas entrevistadas en esta encuesta cree que está haciendo bien. Para un 36 por ciento, en cambio, falta información sobre la situación de Kate Middleton, mientras que apenas un 5 por ciento opina que se han proporcionado demasiados datos.

La proporción de quienes consideran que el Palacio de Buckingham ha dado la cantidad adecuada de información sobre la salud de Carlos III asciende, en cambio, al 64 por ciento, a pesar de que en este caso tan solo ha trascendido que tiene cáncer y no se han ofrecido datos relativos al tipo de enfermedad que sufre o el tratamiento que requiere.

Lo que por ahora parece inalterable es la popularidad de los miembros de la Casa Real, ya que un 68 por ciento de los entrevistados afirma que no ha cambiado su opinión sobre la princesa y un 9 por ciento apunta incluso que ha mejorado. En el caso del monarca, para un 72 % la imagen no ha variado y un 11 por ciento afirma que ahora confía más en Carlos III.

