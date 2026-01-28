Laura Tobón destapó dolorosa situación que vivió en su infancia: “Tengo cierto rencor hacia mi mamá”

La reconocida presentadora Laura Tobón abrió su corazón en una reciente entrevista con el pódcast La Lupa, de Laura Anzola, y reveló una fuerte situación que marcó su infancia y le cambió la forma de ver la vida, especialmente en cuanto a las relaciones amorosas.

Frente a las cámaras del programa digital, la conductora de reconocidas producciones como Noticias RCN, La voz kids y La vuelta al mundo en 80 risas se sinceró sobre los noviazgos que tuvo su madre durante varios años.

Laura Tobón, presentadora y modelo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Yo tengo cierto rencor hacia mi mamá por las relaciones que yo tuve que ver de ella. Yo tuve que ver muchas peleas en mi casa, tuve que ver cómo personas que no eran mi papá me castigaban. Tener que lograr enfrentar cuando era chiquita que una persona ajena a mi papá entrara a mi casa para mí fue muy difícil”, afirmó.

Por otro lado, reveló que ha hablado con su madre sobre el tema y le ha preguntado las razones por las que permitía que ella y sus hermanas recibieran tratos inadecuados o castigos por parte de sus parejas.

Laura Tobón reveló importante decisión que tomó con su hijo: “El tema es complicado”

Según Laura, su progenitora le ha pedido perdón en varias ocasiones y le ha recordado que su prioridad y “mayor regalo” son sus hijas.

“Ella ha tenido que aprender mucho y gracias a Dios yo he tendido que ver a través de ella para yo también poder aprender (...) Otra cosa que aprendo de mi mamá es cuando la felicidad de uno tiene que ser una prioridad”, manifestó la presentadora.

Finalmente, compartió su punto de vista con respecto a los hombres que fueron pareja de su madre y dejó claro que, debido a estas experiencias negativas, se volvió mucho más exigente y selectiva a la hora de escoger a los hombres con quienes salía.

“Mi mamá escogía a esos hombres que la protegían demasiado, la sobreprotegían, no la dejaban ser ella misma, la amaban tanto que como que la acaparaban y mi mamá salía corriendo porque no podía ser ella misma. Cuando yo vi ese patrón dije: ’yo no puedo estar casada con alguien que codependa de mí; necesito estar con alguien que me deje ser, que me deje respirar y que me deje ser lo que yo amo ser, y eso fue lo que yo encontré con Álvaro”, finalizó.

Laura Tobón destapó problemas dentro de su matrimonio con Álvaro Rodríguez: “No fue fácil”

Por medio de la sección de comentarios, los seguidores de Laura Tobón reaccionaron a su historia y manifestaron sus opiniones.

“Siempre honesta y real, divina, Lau”; “Qué triste, no se habla así de la familia, menos de la mamá. De seguro que también pasó por mucho”; “Muy valiente para hablar de estas cosas”; “Me encanta su franqueza, es una mujer muy reflexiva” y “Gracias por compartir, Laura, de seguro muchos se van a sentir identificados”, son algunas de las palabras que se leen.