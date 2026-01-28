Gente

Laura Tobón destapó dolorosa situación que vivió en su infancia: “Tengo cierto rencor hacia mi mamá”

La presentadora se sinceró y habló de una fuerte etapa en su vida.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de enero de 2026, 10:04 p. m.
Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé.
Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé. Foto: Captura de YouTube Puedo Ser Cualquiera

La reconocida presentadora Laura Tobón abrió su corazón en una reciente entrevista con el pódcast La Lupa, de Laura Anzola, y reveló una fuerte situación que marcó su infancia y le cambió la forma de ver la vida, especialmente en cuanto a las relaciones amorosas.

Frente a las cámaras del programa digital, la conductora de reconocidas producciones como Noticias RCN, La voz kids y La vuelta al mundo en 80 risas se sinceró sobre los noviazgos que tuvo su madre durante varios años.

Presentadora y modelo.
Laura Tobón, presentadora y modelo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Yo tengo cierto rencor hacia mi mamá por las relaciones que yo tuve que ver de ella. Yo tuve que ver muchas peleas en mi casa, tuve que ver cómo personas que no eran mi papá me castigaban. Tener que lograr enfrentar cuando era chiquita que una persona ajena a mi papá entrara a mi casa para mí fue muy difícil”, afirmó.

Por otro lado, reveló que ha hablado con su madre sobre el tema y le ha preguntado las razones por las que permitía que ella y sus hermanas recibieran tratos inadecuados o castigos por parte de sus parejas.

Gente

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Gente

Novia de Epa Colombia mostró video inédito de la captura de la empresaria; dejó a la vista nostálgico momento con su hija

Gente

Hamilton, el cartagenero confirmado para cantar en ‘El Partido de la Historia’, donde Lionel Messi jugará en Medellín

Gente

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Gente

Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

Gente

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

Gente

Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

Gente

Laura Tobón regresa a YouTube: “Vengo construyendo en silencio un sueño que quería desde hace mucho tiempo”

Gente

Laura Tobón expuso la razón por la que pensó que no podría tener hijos y reveló si quiere otro bebé: “Yo no lo podía creer”

Gente

Laura Tobón confesó que su esposo sufrió depresión posparto y vivió momento oscuro en su relación: “Qué voy a hacer de mamá soltera”

Laura Tobón reveló importante decisión que tomó con su hijo: “El tema es complicado”

Según Laura, su progenitora le ha pedido perdón en varias ocasiones y le ha recordado que su prioridad y “mayor regalo” son sus hijas.

“Ella ha tenido que aprender mucho y gracias a Dios yo he tendido que ver a través de ella para yo también poder aprender (...) Otra cosa que aprendo de mi mamá es cuando la felicidad de uno tiene que ser una prioridad”, manifestó la presentadora.

Finalmente, compartió su punto de vista con respecto a los hombres que fueron pareja de su madre y dejó claro que, debido a estas experiencias negativas, se volvió mucho más exigente y selectiva a la hora de escoger a los hombres con quienes salía.

“Mi mamá escogía a esos hombres que la protegían demasiado, la sobreprotegían, no la dejaban ser ella misma, la amaban tanto que como que la acaparaban y mi mamá salía corriendo porque no podía ser ella misma. Cuando yo vi ese patrón dije: ’yo no puedo estar casada con alguien que codependa de mí; necesito estar con alguien que me deje ser, que me deje respirar y que me deje ser lo que yo amo ser, y eso fue lo que yo encontré con Álvaro”, finalizó.

Laura Tobón destapó problemas dentro de su matrimonio con Álvaro Rodríguez: “No fue fácil”

Por medio de la sección de comentarios, los seguidores de Laura Tobón reaccionaron a su historia y manifestaron sus opiniones.

“Siempre honesta y real, divina, Lau”; “Qué triste, no se habla así de la familia, menos de la mamá. De seguro que también pasó por mucho”; “Muy valiente para hablar de estas cosas”; “Me encanta su franqueza, es una mujer muy reflexiva” y “Gracias por compartir, Laura, de seguro muchos se van a sentir identificados”, son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

La agrupación Aterciopelados estará presente en Oiga Mire Lea, como componente de música y letras.

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé.

Laura Tobón destapó dolorosa situación que vivió en su infancia: “Tengo cierto rencor hacia mi mamá”

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

Novia de Epa Colombia mostró video inédito de la captura de la empresaria; dejó a la vista nostálgico momento con su hija

Hamilton fue confirmado para partido de Lionel Messi en Medellín

Hamilton, el cartagenero confirmado para cantar en ‘El Partido de la Historia’, donde Lionel Messi jugará en Medellín

Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan su segundo hijo

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Milena López, presentadora colombiana.

Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

(ARCHIVOS) El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntos agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP)

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

Nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez

Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

Mamá de Yeison Jiménez

Madre de Yeison Jiménez se mostró indignada por tema que involucra a esposa del cantante e hizo aclaración: “Sin palabras”

Lady Noriega vio su vida en riesgo varias veces.

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

Noticias Destacadas