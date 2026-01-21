Laura Tobón regresa a YouTube: “Vengo construyendo en silencio un sueño que quería desde hace mucho tiempo”

Después de años consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, Laura Tobón da un giro estratégico a su carrera con el lanzamiento de La Tobón Show, un formato digital que marca su regreso a YouTube y la posiciona como creadora, productora y anfitriona de un night show pensado para audiencias latinoamericanas.

El proyecto, que según la presentadora se viene gestando desde hace más de un año, nace de una necesidad personal y profesional: mostrar una versión de sí misma que no ha logrado expresar ni en redes sociales ni en la televisión tradicional.

“Vengo construyendo en silencio un sueño que quería desde hace mucho tiempo. La Tobón Show nace de la necesidad de mostrar un poco más mi personalidad”, aseguró en conversación con Jet-set.

La Tobón Show, un formato digital que marca su regreso a YouTube. Estará al aire desde el 26 de enero. Foto: La Tobón Show - API

Laura reconoce que, aunque su imagen pública ha estado siempre ligada a la elegancia y al control, ningún formato le había permitido ser completamente ella. “La Laura Tobón en redes sociales no alcanza a mostrarme lo que realmente soy, y la televisión tampoco. En televisión uno tiene un libreto, un guión, algo muy estructurado”, explicó.

Ese límite fue precisamente el impulso para salir de la zona de confort. La Tobón Show será un night show digital de 45 minutos, con invitados especiales, dinámicas, juegos y entrevistas, grabado desde Colombia pero con una mirada internacional. “Quiero mostrar esa ‘tronquitobón’ que yo muestro todo el tiempo y que me encanta”, dijo entre risas.

El hecho de que el programa lleve su apellido no es casual. Para Tobón, se trata de asumir identidad y responsabilidad. “Aquí van a ver una Laura auténtica, graciosa, torpe —porque soy retorpe—, una Laura que no le da miedo mostrar su verdadero yo”, afirmó. Una versión que, según ella, incluso le ha dado permiso para “hacer locuras” junto a sus invitados, siempre desde el entretenimiento.

En medio de un ecosistema saturado de podcasts y formatos conversacionales, Tobón apuesta por una mezcla calculada entre emoción, espectáculo y ligereza. Foto: La Tobón Show - API

Una apuesta personal

En medio de un ecosistema saturado de podcasts y formatos conversacionales, Tobón apuesta por una mezcla calculada entre emoción, espectáculo y ligereza. “Quiero sacar al invitado de lo que siempre dice en todas las entrevistas. Que haya picardía, juego y también conversaciones importantes”, explicó.

La referencia no es menor: el show se inspira en formatos como The Drew Barrymore Show, The Kelly Clarkson Show o Ellen DeGeneres, pero con identidad latina. “Queremos que sea el primer show latino conducido por una mujer colombiana para el mundo”, sentenció.

Lejos de romper con la televisión tradicional, La Tobón Show se presenta como una extensión natural de su carrera, pero con una proyección más amplia. “La idea no es salirme de la televisión colombiana, sino mantenerme y al mismo tiempo darle paso a algo más internacional, más latino”, señaló. Incluso, el espacio será una vitrina para la moda nacional: “Me encantaría mostrarle al mundo lo que logran hacer nuestros diseñadores y cómo impactamos desde Colombia”.

Asumir este riesgo creativo en 2026 no fue improvisado. Tobón asegura que el momento es ahora. “Siento que estoy lista. A mis 36 años tengo una carrera sólida tanto en televisión como en redes, y llegó el momento de mezclar esas dos cosas”, explicó. El resultado: un formato ágil, con varios sets, más de un invitado por episodio y la intención de llevar el show a distintas partes del mundo.

Foto: La Tobón Show - API

Sobre la vulnerabilidad, Laura es clara: está preparada. “Hacer un proyecto propio es incluso más fuerte que la televisión, pero aquí tengo un poco más de control. Estoy lista”, afirmó.

De cara al futuro, su aspiración es convertir La Tobón Show en un referente cultural. “Me encantaría que lo recuerden como algo icónico, nuevo, fresco y actual. Un show que se mantenga en la cabeza de la gente”, concluyó.

El estreno será este lunes 26 de enero a las 6:00 p. m. en su canal de YouTube, marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa para Laura Tobón y su apuesta más personal hasta ahora.