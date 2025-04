Lele Pons tuvo accidentada revelación de género; se cayó dos veces y puso en riesgo a su bebé

View this post on Instagram

Lele Pons sufrió una caída al revelar el género del bebé



En redes sociales, los internautas no dejaron pasar este momento y manifestaron su gran preocupación por la caída con comentarios en donde sugirieron que ella no debió utilizar tacones ni líquido para la revelación.

“Casi no hay niña ni niño, ¿Cómo se les ocurrió esa vaina?“; ”Dios!! Me dolió cada caída de ella. Se enfocaron más en el espectáculo que en la seguridad de la mamita"; “La peor revelación de la historia, cómo se les ocurre”; “Por hacer tanto show casi pierden el bebé”; “Mamitas nuevas bellas, por el amor de Dios no usen tacones”, fueron algunos de los comentarios.