Los números con los que se haría millonario el viernes 6 de febrero, según Walter Mercado

Miles de personas confían en el legado del fallecido astrólogo puertorriqueño.

Laura Camila Másmela Bernal

5 de febrero de 2026, 10:08 p. m.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño

La astrología y la fortuna sorprenden nuevamente a los seguidores de Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Aunque falleció en el año 2019, actualmente continúa siendo una de las figuras más importantes en cuanto al horóscopo occidental para los creyentes en las energías del universo.

Para el viernes, 6 de febrero, sus familiares destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos, además de los números y combinaciones de la suerte, que ayudarían a muchos a llevarse el premio mayor en juegos de azar como chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía astral invita a escuchar la voz interior antes de actuar, lo que permitirá resolver asuntos pendientes desde la empatía.

Números de la suerte: 7, 19 y 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las ideas creativas toman fuerza y pueden transformarse en proyectos concretos si se confía en la inspiración personal. La estabilidad emocional será clave.

Números de la suerte: 4, 15 y 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La intuición supera a la lógica y permite comprender situaciones que antes parecían confusas. Conversaciones importantes traerán claridad y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 9, 21 y 30.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las palabras fluyen con facilidad y fortalecen lazos familiares. La seguridad interior será un imán para la buena fortuna.

Números de la suerte: 2, 14 y 27.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Reconocer la vulnerabilidad permitirá tomar decisiones más alineadas con la esencia personal.

Números de la suerte: 11, 25 y 36.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

No todo debe analizarse, algunas respuestas llegan desde la emoción. Una conversación reveladora abrirá nuevas perspectivas.

Números de la suerte: 5, 18 y 29.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La empatía y la escucha activa serán determinantes para atraer equilibrio y oportunidades favorables.

Números de la suerte: 6, 20 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Asuntos familiares y emocionales toman protagonismo, marcando cierres importantes.

Números de la suerte: 8, 22 y 34.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Conecta con su mundo interior y expresa ideas creativas con gran impacto. La inspiración será bien recibida por quienes lo rodean.

Números de la suerte: 3, 17 y 39.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se permite sentir más y controlar menos. Las decisiones emocionales resultan acertadas y conducen a conversaciones profundas y constructivas.

Números de la suerte: 10, 26 y 32.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Una idea postergada puede transformarse en un proyecto exitoso si se actúa con decisión.

Números de la suerte: 12, 23 y 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se potencia la intuición y la capacidad de comunicación, favoreciendo revelaciones importantes y atracción de la buena fortuna.

Números de la suerte: 1, 16 y 28.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Noticias Destacadas