Los números de la suerte que atraerán la fortuna hoy jueves, 5 de febrero, según Walter Mercado

El año 2026 arrancó con una sensación de cambio y optimismo, dando inicio a una etapa cargada de oportunidades y nuevos comienzos para miles de personas. Como sucede cada año, distintos expertos en astrología compartieron sus pronósticos, los cuales son tomados por muchos como una referencia para afrontar el día a día.

En ese contexto, con la llegada del jueves 5 de febrero, Betty B. Mercado, sobrina del inolvidable astrólogo Walter Mercado, dio a conocer las cifras de la fortuna para quienes mantienen la ilusión de llevarse el gran premio de la lotería. Estas predicciones, difundidas por El Nuevo Herald, fueron organizadas según cada signo del horóscopo.

Así, los primeros días del año transcurren bajo una vibración distinta, alimentada por la expectativa de que el 2026 se convierta en un periodo de renovación, cambios positivos y crecimiento personal para muchos.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Aries

Se recomienda extremar cuidados en lo personal y evitar riesgos innecesarios. Conviene alejarse de excesos y optar por actividades tranquilas que favorezcan el bienestar físico y mental.

Números de suerte: 19, 6, 40.

Tauro

Se vislumbra estabilidad, especialmente en el aspecto económico. Es un buen momento para reflexionar, aprender de experiencias pasadas y fortalecer los puntos débiles con mayor sabiduría.

Números de suerte: 39, 28, 41.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Géminis

Una visita especial traerá alegría y momentos agradables, aunque también gastos adicionales. El buen gusto se destacará, especialmente en compras personales. Tiempo propicio para disfrutar.

Números de suerte: 50, 44, 32.

Cáncer

La atención se centra en la imagen personal. Es una etapa ideal para renovar el aspecto físico y apostar por cambios que aporten frescura y seguridad.

Números de suerte: 7, 10, 24.

Leo

El entorno laboral podría tornarse competitivo. La mejor estrategia será demostrar capacidades con hechos concretos y evitar conflictos innecesarios.

Números de suerte: 13, 22, 5.

Virgo

Se impulsa a ir tras lo que genera felicidad y crecimiento personal. La autenticidad y la confianza serán claves para avanzar y alcanzar metas importantes.

Números de suerte: 4, 33, 20.

Libra

Llega una etapa de mayor estabilidad y claridad. Se recupera la confianza y se fortalecen vínculos relevantes con personas que aportan seguridad.

Números de suerte: 9, 11, 23.

El reconocido astrólogo sigue manteniendo vivo su legado. Foto: Getty Images

Escorpio

El amor y la suerte se manifiestan de forma inesperada. El esfuerzo en lo laboral o comercial será recompensado, dando paso a logros y satisfacciones.

Números de suerte: 45, 26, 17.

Sagitario

Es momento de valorar lo positivo y dejar atrás pensamientos negativos. Nuevas experiencias y posibles viajes traerán renovación y mejor comunicación familiar.

Números de suerte: 3, 28, 14.

Capricornio

Las presiones pueden generar irritabilidad, por lo que será clave mantener la calma y priorizar responsabilidades propias sin cargar problemas ajenos.

Números de suerte: 35, 2, 17.

Acuario

En el amor, las decisiones importantes requieren tiempo y reflexión. El deseo de libertad puede generar conflictos, por lo que conviene actuar con cautela.

Números de suerte: 45, 26, 17.

Piscis

La organización será fundamental para evitar errores repetitivos. Situaciones con personas cercanas podrían generar tensión, por lo que se aconseja firmeza y control emocional.

Números de suerte: 18, 9, 3.