Luis Alfonso sacó a la luz drama que lo llevó al manicomio: “No quería vivir, se me trocó todo en la vida”

Luis Alfonso habló de cómo lo afectó la enfermedad de su hijo

A lo que agregó: “Veo a mi hijo entubado, cuando lo vi as í, empecé a sentir que se me fue la respiración, me desmayé. Duré con depresión casi un mes”.

Al ver que esta situación se estaba saliendo de control y estaba alterando sus relaciones familiares, lo llevaron a un hospital psiquiátrico: “Ese día dije ‘me voy a morir’. No podía cantar. Se me iba el aire. Un día me llevaron al psiquiatra a donde están los loquitos de verdad, me tenían una pieza, para internarme de loquito, yo ya no quería vivir, quería morir”, aseguró.