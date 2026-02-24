Luto de Hollywood: murió el actor Robert Carradine, padre de Hilary Duff en ‘Lizzie McGuire’; sufría delicado trastorno

Una nueva muerte sacude la industria del cine y la televisión norteamericana. En la mañana de este martes 24 de febrero se dio a conocer el fallecimiento del actor Robert Carradine, quien fue bastante reconocido en este mundo, sobre todo por su papel en la película y serie de televisión Lizzie McGuire, en la cual interpretó el papel del papá de la actriz Hillary Duff.

Fue su propia familia la que, a través de un comunicado entregado a Deadline, informaron la muerte de Carradine.

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido”, indicaron inicialmente.

Además, dejaron ver que están totalmente destrozados por esta partida, que se dio luego de que el actor enfrentara una dura batalla contra un trastorno que afectaba su salud mental:

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, se añade.

En este mismo comunicado, la familia del actor mencionó que esperan que esto, aunque no debe ser así, de una luz y una enseñanza para que se dé mejor apoyo y acompañamiento a quienes atraviesan por estas dificultades que impactan la salud mental.

“Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales”, se lee.

El hermano del actor, Keith Carradine, mencionó que, tanto para él como para su familia, no hay ningún estigma ni ningún problema en hablar de la razón por la que su hermano falleció.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello [...] Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma. Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días”, dijo.

Como se conoce, Robert se caracterizaba por ser un actor versátil, por participar en diferentes producciones, pero su talento dejó huella en varias generaciones por su participación en Lizzie McGuire, y por esto, la actriz protagonista, Hilary Duff, se pronunció por su muerte.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, posteó dos fotografías de ellos en dicha película/serie de televisión, y dejó un mensaje totalmente nostálgico.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”, escribió.

Otra de las reacciones que tocó fibras de muchos fue la de su hija Ever Carradine. Ella también realizó una publicación en su Instagram y plasmó sus sentimientos en un texto.

“Mi dulce y divertido papá, que solo tenía 20 años más que yo, que nunca perdió la oportunidad de llevarme al aeropuerto o decirme cuánto le encantaba mi aderezo casero para ensaladas, se ha ido [...] Cada vez que alguien me pregunta cómo salí tan normal, siempre les digo que es por mi papá. Sabía que mi papá me amaba, lo sabía en lo más profundo de mis huesos, y siempre supe que me respaldaba... Descansa tranquilo, papá. Te quiero más que a nadie”, escribió