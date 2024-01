Lynne Marta, famosa actriz de la película Footloose, murió una semana después que su expareja David Soul; esta fue la razón

A lo largo de su carrera, la reconocida actriz participó en películas destacadas como Adams of Eagle Lake, Red Sky at Morning, Genesis II, Joe Kidd y: The Richard Petty Story. Además, también es recordada por formar parte de series como Designing Women y Law & Order, Medical Center, Kojak, entre otras.

Lynne Marta nació un 30 de octubre de 1945 en Somerville, Nueva Jersey. Su carrera en la actuación comenzó desde muy joven en el programa The Lloyd Thaxton Show, que trataba de una danza para adolescentes. Poco a poco fue escalando y estuvo en episodios de Gidget y The Monkees en el año 1966.

Además de películas y series, su talento también la llevó a ser parte de telenovelas estadounidenses como Days of Our Lives, The Young and the Restless y Passions.