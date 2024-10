Maleja Restrepo enfrenta consecuencias en su salud tras haberse excedido: “la realidad es un abuso”

Maleja Restrepo es una de las presentadoras e influenciadoras más reconocidas de la farándula nacional. La colombiana no solo brilla en la pantalla por su talento, sino también por su vida personal, la cual ha logrado captar la atención de los internautas durante más de una década.

Casada con Tatán Mejía, destacado deportista de motocross y presentador, la pareja ha logrado consolidar una historia de amor que ha podido salir de varias crisis y diversas opiniones. Con más de 15 años de matrimonio y con dos hijas, Guadalupe y Macarena, Maleja y Tatán han construido una hermosa familia, ejemplo de unión.

Maleja suele mostrarse en redes sociales como una mujer alegre y extrovertida. Gracias a ello ha logrado conseguir una comunidad fidelizada que la apoya en los buenos y malos momentos. Su energía traspasa las redes sociales, especialmente cuando saluda con su popular frase, “Hola, hola, hola” a través de su cuenta de Instagram.

Fue así como, en las historias de Instagram, la actriz y presentadora manifestó que se encuentra agradecida porque ha logrado encontrar mejoría, luego de que su voz se viera afectada por haberla usado de mala manera, durante mucho tiempo.

En el video que publicó, expresó que ahora es consciente del mal uso que le dio a su voz y las consecuencias de ello. Pues durante la celebración del cumpleaños de su esposo y el matrimonio de su prima Gabriela Tafur, se excedió en este aspecto.

“Qué emoción tener un poco más de voz, la realidad es abuso de mi voz, desde la celebración de Sebas, desde el matrimonio de Gaby, abusando de la voz, la voz me dijo: sabe qué, tiene que parar’, confesó Restrepo.

Pese a que la colombiana logró recuperar un poco el volumen de su voz, la creadora de contenido pidió ayuda a sus seguidores para encontrar alguien que la pueda guiar en el cuidado de las cuerdas vocales.

“Necesito aprender a hacer ejercicios de voz, quien sepa y me recomiende algunos ejercicios para que no me siga sucediendo esto, se lo superagradezco”, confesó Maleja.

Por otra parte, recordemos, que tanto la presentadora como el deportista, son muy activos en redes sociales, desde los videos cómicos que suelen sacar juntos hasta las actividades diarias por separado, han logrado consagrar una comunidad que los sigue y les encanta saber de ellos.

Y fue así como decidieron subir en esta ocasión una divertida parodia sobre las personas que cumplen 40 años, pues para muchos algunas cositas físicamente comienzan a disminuir, como es el caso de la vista, y ni de cerca, ni de lejos llega a funcionar.

Cabe resaltar que el deportista cumplió 40 años hace poco, y no hay nada mejor que recibirlo con un poco de gracias y un clip jocoso. Las redes sociales no se hicieron esperar y varios de sus seguidores no pararon de reír con cada ocurrencia de la pareja, otros felicitan a Mejía y muchos expresan que están a nada de llegar al conocido cuarto piso.