Maluma se salvó de un accidente tras recibir un muletazo en pleno concierto

El reconocido cantante Juan Luis Londoño Arias, más conocido en la industria musical como ‘Maluma’ desde hace más de una década se ha venido consolidando como uno de los cantantes más influyentes y escuchados no solo a nivel nacional sino también en el exterior. Gracias a sus éxitos que han sido escuchados por millones de personas alrededor del mundo, el nacido en Medellín, Colombia ha tenido la oportunidad de presentarse en diferentes países con sus giras mundiales, las cuales han tenido lleno total.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de ‘Cuatro Babys’ y de ‘Felices los 4′ ha dejado ver algunos momentos de sus diferentes conciertos, las canciones que lo lanzaron al estrellato, hasta los curiosos momentos que protagonizan sus seguidores, que en varias ocasiones no miden y controlan sus emociones al momento de tener en el escenario al cantante colombiano.

Por fortuna, para él y todo su equipo, el cantante tuvo una rápida respuesta y gracias a sus reflejos pudo esquivar el objeto y atraparlo, de manera que logró evitar un fuerte golpe producido por la muleta. Pese a que fue un incómodo momento, el colombiano decidió tomarlo con humor y no molestarse por el hecho, incluso aprovechó para improvisar algunos movimientos sobre el escenario con la muleta antes de devolverla al público y continuar su show.

Hablemos hoy de LOS REFLEJOS!!! 🤣🤣🤣como me vieron ahí? Estamos pasando chimba en este Don Juan USA Tour💜💜💜

“Hablemos hoy de LOS REFLEJOS!!! ¿Cómo me vieron ahí? Estamos pasando chimba en este Don Juan USA Tour”, agregó Maluma en su cuenta oficial. Así mismo, los comentarios y reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque muchas personas también lo tomaron con humor, algunas dejaron ver su molestia y preocupación en caso de que la historia hubiese sido diferente y el artista pudiera ser lesionado. “Mucha risa y todo, pero qué peligro. Lo hubieran podido lastimar”, “El cómo siempre todo un caballero, pero la verdad se pasaron y si lo golpean”, “gracias a Dios fue así que la agarró y no le pegó porque el vídeo sería diferente”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación que ya cuenta con más de 25.0200 ‘me gusta’ y cerca de 200.000 reproducciones.